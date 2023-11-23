«Куньлунь Ред Стар» с минимальным счётом одолел «Ак Барс», Смит отразил 29 бросков

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В Мытищах закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась минимальной победой китайского клуба со счётом 1:0.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

На седьмой минуте третьей двадцатиминутки Брэндон Макмиллан с передач Цзяна Фу и Райана Меркли забросил первую шайбу в матче.

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Голкипер китайского клуба Джереми Смит отразил все 29 бросков по его воротам.

В следующей игре Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Куньлунь Ред Стар» сыграет в Новосибирске с местной «Сибирью» 27 ноября. Казанский клуб 25 ноября проведёт гостевой матч с «Витязем».