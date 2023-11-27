Генменеджер «Коламбуса» прокомментировал слухи о желании Воронкова вернуться в Россию

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен отреагировал на слухи о том, что российский хоккеист Дмитрий Воронков хочет вернуться в Россию.

«Он ладит со всеми. У него очень хороший характер. Кажется, что его любят в зале. В его глазах есть искорка. Насколько я знаю, в этом сезоне он был очень хорошим товарищем по команде.

Мы собираемся познакомить его с некоторыми русскими людьми в Коламбусе. Мы планируем привлечь Фёдора Тютина, если он захочет. В прошлом он помог нам с Марченко. Он хороший парень», — приводит слова Кекяляйнена Sunday Gathering.

Недавно Дмитрий Воронков прервал восьмиматчевую безголевую серию в НХЛ. В матче с «Чикаго Блэкхоукс» россиянин отметился заброшенной шайбой.