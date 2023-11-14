«Парень разнесёт НХЛ». Воронкова критиковали за отъезд в США, а теперь он тащит свой клуб

Дмитрий Воронков отправлялся в Северную Америку в статусе одной из главных звёзд «Ак Барса». Многие задавались вопросом: а зачем вообще он нужен в НХЛ? Силовому нападающему точно не светила роль лидера «Коламбуса» — даже с учётом патовой ситуации «синих жакетов». Да и хоккеистов с таким амплуа навалом в НХЛ.

Уже в сентябре у «Блю Джекетс» появились проблемы на тренерском мостике — не будем лишний раз напоминать странный скандал с Майком Бэбкоком. Подумалось, что новый наставник «Коламбуса» Паскаль Венсан сможет свежим взглядом оценить Воронкова. Да и предсезонку российский нападающий провёл бодро и запоминающеся. Воронков проявил себя в атаке — правда, забивал не голы, а соперников. Форвард провёл яркую драку в матче с «Баффало» и заслужил массу комплиментов.

«Он знает свой стиль. Он знает, что может предложить команде. Это крупный парень, который разнесёт НХЛ. Я не знаю, как рано это случится, но в какой-то момент этот человек станет зверем в НХЛ», — сказал Венсан.

А затем стартовал сезон. Сезон, который Воронков ожидаемо (до старта сезона) и в то же время неожиданно (после предсезонки) начал в АХЛ. За «Кливленд», фарм «Блю Джекетс», россиянин успел отыграть всего четыре матча, в которых отметился лишь одним ассистом, четырьмя бросками в створ и двумя минутами штрафа — даже без драк. И всё же это не помешало Венсану вызвать Воронкова обратно в «Коламбус» спустя две недели после ссылки.

Дебют нападающего состоялся 27 октября во встрече с «Монреалем». И это был не дебют. Это был дебютище! Воронков ворвался в НХЛ с ноги — уже на седьмой секунде своей первой смены в Национальной хоккейной лиге нападающий «вынес» игрока «Канадиенс» Ессе Юлёнена.

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А во второй своей смене форвард ещё и сделал то, чего от него многие ожидали — устроил ярчайшую драку. Во второй смене! Причём с достойным соперником — тафгаем «Канадиенс» Арбером Джекаем.

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При этом Воронков умудрился угрожать соперникам не только физически. На его счету в том же дебютном матче ещё и результативная передача — первое очко в НХЛ.

Главный тренер «Коламбуса» после матча положительно оценил дебют Воронкова и даже спрогнозировал ему классное будущее.

«Он провёл больше времени в штрафбоксе, чем на нашей скамейке. Первая смена — мощный хит, вторая смена — мощный хит и драка. Ему понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к скоростям в НХЛ, но он привносит нечто особенное. У него есть физическая мощь, он идёт на ворота при игре «пять на пять» и в большинстве. Для большого мужика у него довольно ловкие руки. Он будет чувствовать себя всё более комфортно. Мне нравится его игра.

Дмитрий Воронков Фото: Noah K. Murray/AP Photo/ТАСС

Он не просто физически мощный — мастерство у него тоже есть. Он был результативным игроком в КХЛ, и мы знаем, что здесь он тоже сможет так проявлять себя.

Воронков может стать одним из лучших по игре на пятаке в НХЛ — настолько он хорош. Прежде всего это крупный игрок, однако это само по себе не всегда означает, что он обязательно добьётся успеха перед воротами. Но у него хорошее движение, отличная работа руками — он техничен, может подправить шайбу, а может и подобрать её. Подборы — то, что нам нужно в большинстве, и я уверен, что он поможет нам в этом и станет серьёзной угрозой на пятаке на уровне НХЛ», — сказал Венсан.

А уже 31 октября, в своём третьем матче, россиянин забил дебютный гол в НХЛ. Это произошло во встрече с «Далласом». Воронков отборолся на пятачке и с мясом запихнул шайбу в ворота!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Спустя четыре дня, 3 ноября, силовой форвард — того самого амплуа, представителей которого и так очень много в НХЛ — набрал ещё одно очко. Воронков ассистировал своему соотечественнику, неудачно начавшему сезон, Кириллу Марченко, забившему первый гол в сезоне. Это произошло в матче не абы с кем — с «Тампой»!

Венсан вновь завалил комплиментами россиянина после 1+2, а также яркой драки в четырёх первых матчах в НХЛ.

«Этот парень реально впечатляет. Его стиль игры и то, как он понимает систему игры команды и находит в ней свою роль, не владея английским языком… Всё это действительно впечатляет», — сказал тренер.

Сам Воронков, давая комментарии о дебюте в НХЛ, оставался спокоен и сдержан.

«Это только начало. Я не особо уловил свои эмоции в тот момент. Я просто продолжаю играть и надеюсь, что станет лучше», — сказал нападающий.

Ещё спустя два дня, 5 ноября, россиянин поразил ворота «Вашингтона» — да ещё как! Воронков опять разобрался на пятачке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Благодаря этому голу нападающий, в чьи обязанности, как казалось, должна входить лишь задача «месить» своих соперников, вписал себя в историю «Коламбуса». Форвард набрал 4 (2+2) очка в первых пяти матчах за клуб и показал второй результат в истории «Блю Джекетс» по количеству баллов в стартовых пяти встречах за команду, сравнявшись с чехом Давидом Выборны! Не хватило лишь одного очка, чтобы повторить рекорд защитника Зака Веренски.

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Однако и свой главный навык Воронков не забывал. 7 ноября россиянин провёл вторую драку в НХЛ. В матче с «Флоридой» нападающий заступился за звёздного одноклубника Адама Фантилли, набросившись на форварда «Пантерз» Кевина Стенлунда. Хоккеист «пантер», недовольный силовым проспекта «Блю Джекетс» против Картера Вераге, хотел было предъявить Фантилли, но Воронков, почуяв опасность, инстинктивно помчался к игрокам и оторвал Стенлунда от Адама, предложив скинуть краги с ним, а не с его молодым товарищем. Швед согласился. Правда, полноценной драки особо не вышло. Нападающий «Коламбуса» быстро повалил соперника на лёд, одержав победу в этом поединке и отправившись на две минуты в штрафбокс.

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Воронков, кажется, уже заработал уважение и авторитет среди своих товарищей по команде. Юная звезда Фантилли после матча поблагодарил россиянина за то, что тот вступился.

«Честно говоря, я не думал, что это уж настолько серьёзный силовой приём. Считал, что это просто обычный, рутинный момент. Я, конечно, думал, что не стоит ввязываться в драку или ещё что-то после этого эпизода.

Этот парень (Стенлунд) после хита преследовал меня, и мне это не особо нравилось. Я подумал, что принесу больше пользы, играя, а не сидя в штрафбоксе, но был очень благодарен, что Воронков меня подменил. Это было потрясающе», — сказал Фантилли.

Дмитрий Воронков Фото: Paul Sancya/AP Photo/ТАСС

Опытный нападающий «Коламбуса» Шон Курали также похвалил Воронкова, назвав его поступок «языком хоккея».

«Это было идеально. Просто идеально. Нам нужно было именно это в тот момент, и Воронков отреагировал — это впечатляет. Необязательно всем сбрасывать перчатки, пытаясь расквитаться, но мы должны защищать друг друга. Вот это язык хоккея», — сказал Курали.

После «Флориды» «Коламбус» провёл ещё три матча — с «Далласом», «Детройтом» и «Рейнджерс». Несмотря на три поражения, Воронков в каждой встрече отметился результативной передачей. А в матче с «Рейнджерс» нападающий ещё и «вынес» капитана «Нью-Йорка» Джейкоба Трубу.

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Игру россиянина стали всё чаще комментировать, хоккеист заслужил похвалу и от североамериканской прессы. Например, вот что написал журналист The Hockey News Джейсон Ньюлэнд.

«Дмитрий Воронков провёл девять матчей за «Коламбус» с тех пор, как его вызвали из «Кливленда», и он не разочаровал. На его счету очки в семи из девяти встреч, при этом он забил два гола и отдал три передачи. Воронков — крупный парень ростом 192 см и весом 86 кг. Когда он стоит перед вратарём соперника, то становится стеной», — пишет Ньюлэнд.

Примечателен ещё и тот факт, что сезон в НХЛ Воронков начинал в разных звеньях и с разными партнёрами. Сначала были Шон Курали и Мэтью Оливье в четвёртом звене и один из худших показателей по игровым минутам. Потом третье звено с двумя молодыми талантами «Коламбуса» — Коулом Силлинджером и Кентом Джонсоном. Затем второе звено с тем же Силлинджером и Марченко. И, наконец, Воронков заслужил место во втором звене с главной звездой «Блю Джекетс» Фантилли и одной из ярчайших вспышек команды в прошлом сезоне — Марченко. С 5 ноября Дмитрий играет именно в этом тройке атаки.

А ещё тренерский штаб доверил Воронкову место во второй спецбригаде большинства.

Дмитрий Воронков Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

Коби Майер из издания 1st Ohio Battery назвал сильные стороны россиянина и оценил звено нападающего.

«Каждый из тройки Воронков — Фантилли — Марченко обладает уникальным набором навыков. Габариты Воронкова невозможно не заметить на льду, и он не боится проявлять физическую силу, особенно перед воротами. Фантилли — один из самых быстрых хоккеистов лиги и стремительно зарекомендовал себя как один из лучших игроков по части катания в лиге, а также один из лучших игроков команды. Марченко обладает великолепным броском с кистей и может забивать со всех участков льда. Из 35 голевых моментов, созданных на площадке, когда это звено находилось на льду, 20 были у «Блю Джекетс», что нивелирует тот факт, что процент ожидаемых голов «Коламбуса» за этот период составляет 48,32%.

Учитывая, что всем трём игрокам по 23 года или меньше и что в общей сложности они сыграли 90 матчей в НХЛ, они ещё столкнутся с болезнью роста в процессе развития. Но звено демонстрирует талант и продуктивность, поэтому будет интересно посмотреть, как долго оно продержится вместе и насколько эффективными игроки смогут быть.

«Блю Джекетс» проиграли 9 из своих 13 матчей, поэтому трудно попытаться найти какие-то позитивные моменты на будущее, которое, однако, по-прежнему выглядит чрезвычайно светлым для этой франшизы. Тем не менее звено Воронков — Фантилли — Марченко должно придать команде некоторое воодушевление, учитывая то, как они играли.

Будет ли это продолжаться и дальше?» — заключает Майер.

По итогу Воронков, который перебирался в США в качестве силового форварда и от которого — особенно после предсезонки — ожидали скорее мощных хитов и ярких кулачных поединков, чем результативных действий, занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров «Коламбуса» в нынешнем сезоне. Нападающий набрал 7 (2+5) очков всего в девяти матчах — он всего на два балла отстаёт от лидирующих Буна Дженнера, Фантилли и Ивана Проворова, каждый из которых провёл по 15 встреч — на шесть матчей больше!

При этом россиянин опережает и звёздного нападающего Джонни Годро (шесть очков в 15 встречах), и Патрика Лайне (3 в 6), и Силлинджера (5 в 15), и Джонсона (3 в 8).

А ещё Воронков — четвёртый ассистент «Блю Джекетс» на данный момент. Неплохая статистика для того, кто был призван махать кулаками, не так ли?

Конечно, Воронков не забывает показывать и силовую игру. Его хиты и поединки регулярно попадают в хайлайты игровых дней и недель НХЛ. Но это не драки ради драк. Россиянин защищает своих более звёздных товарищей, а также заводит проблемную команду в моменты, когда нужен хоть какой-то заряд. Приятнее всего замечать, что Воронков спустя всего три недели и девять матчей в НХЛ уже завоевал авторитет и уважение от хоккеистов и тренерского штаба «Коламбуса», а также от североамериканской прессы.

Дмитрий Воронков вместе с одноклубниками по «Коламбусу» Фото: Christinne Muschi/AP Photo/ТАСС

Пример Воронкова может стать — хотя, пожалуй, уже стал — показательным для других хоккеистов. Нападающий, только-только игравший в финале Кубка Гагарина в составе грозного «Ак Барса» и считавшийся одним из лидеров казанцев, бросил всё и отправился в другую страну, в проблемную команду, у которой хоть и есть светлое будущее, но настанет оно очень не скоро. Причём в амплуа, из-за которого можно легко осесть в АХЛ. Настолько пессимистичными были предсказания отечественных экспертов.

После ссылки в АХЛ веры в правильность решения форварда перебраться за океан стало ещё меньше.

Но Воронков поехал за своей мечтой. И это стало решающим фактором.

Нападающий не побоялся бросить насиженное место и переехать в совершенно новую страну, без хорошего знания местного языка, не побоялся суровой конкуренции и ссылки в АХЛ. Воронков выборол своё место. Не только и не столько кулаками — горящими глазами, впахиванием на тренировках и в матчах, самоотверженностью. Хоккеист остался верен себе — поэтому он не превратился в обычного тафгая. Дмитрий и забивает, и отдаёт, регулярно набирая результативные баллы и даже устанавливая клубные достижения. При этом нападающий по-прежнему не избегает силовой борьбы, продолжая применять жёсткие силовые приёмы, и храбро защищает своих товарищей, отдавая себе отчёт в том, какая у него роль и кто должен носить звание звёзд «Коламбуса». Он согласен. Но не собирается снимать с себя ответственность за результаты команды.

Из игрока обоймы АХЛ Воронков менее чем за месяц дорос до игрока лидерского звена вместе с главным русским в «Коламбусе» и одним из лучших звёздных проспектов НХЛ. От новичка, плохо знавшего английский язык, до одного из лидеров и заводил команды, а также хоккеиста с репутацией и уважением среди партнёров, тренеров и прессы.

Он отдал всё ради мечты — и смог добиться успеха. Осталось только закрепить его. Но, зная Воронкова и видя его страсть, мастерство и желание выкладываться на полную в каждой точке льда, не сомневаюсь, что для него и это всего лишь вопрос времени.