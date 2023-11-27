«Он уделал меня 7:0». Billet-отец Бучневича вспомнил смешную историю про молодого Павла

Ричард Комо, billet-отец российского форварда «Сент-Луис Блюз» Павла Бучневича, поделился некоторыми воспоминаниями о том времени, когда последний делал свои первые шаги в НХЛ. Ричард сопровождает Павла на проходящем в эти дни двухматчевом выезде команды, в котором «Блюз» встречаются с «Чикаго» и «Миннесотой».

«Когда Павел приехал в «Нью-Йорк Рейгджерс», агент моего хорошего друга (Так он назывет Бучневича. — Прим. «Чемпионата») сказал: «Смотри, он хочет жить в семье и учить английский». Он был хорош во всём. Столько воспоминаний! Прежде всего, это невероятный парень. Я помню, как он приходил домой каждый день и ждал, когда я пойду играть с ним в настольный теннис. Ему было, кажется, 16, когда шла Олимпиада, он смотрел её днём и подсмотрел там новую подачу. Он прирождённый профессиональный спортсмен! Он подсмотрел эту подачу, и уделал меня 7:0!», — сказал Комо в видеоролике, опубликованном пресс-службой «Блюз» в социальных сетях.

«Billet-семья» — это семья, которая берёт на себя обязательства по предоставлению жилой площади для хоккеиста, а также предоставления сопутствующих условий, таких как питание, транспортировка в школу/тренировки/игры.