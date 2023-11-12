У Бучневича — необычный хет-трик! Такого в «Сент-Луисе» не видели 43 года

Две из трёх шайб россиянина пришлись на игру в меньшинстве, а «Колорадо» был размазан 8:2.

Озвученная в прессе критика, как показывают последние дни в НХЛ, очень даже хорошее дело! Тренер «Вашингтона» пропесочил Евгения Кузнецова, и тот вместо ошибок стал штамповать очки. Род Бриндамор жёстко прошёлся по лидерам «Каролины» — сегодня «Тампе» забили Ахо, Бёрнс и Терявяйнен. Павел Бучневич недавно называл свою игру ужасной, а сейчас взял и оформил необычный хет-трик в ворота «Колорадо»!

«Лавины», конечно, сейчас находятся не в лучшей форме и после отменного старта регулярки выиграли только два из последних шести матчей, но одна из побед была добыта как раз в противостоянии с «Сент-Луисом». Однако сегодня «музыканты» провели свой лучший матч в сезоне, накидав сопернику полную авоську шайб.

Голевой концерт начал Брэйден Шенн, подправивший шайбу после броска Тори Крюга на второй минуте встречи. Он же забил и второй гол в этой встрече, за которым через минуту последовала третья шайба, уже в исполнении Крюга. «Колорадо» выглядел совершенно растерянным и не понимал, что делать с этими разыгравшимися на всю катушку «музыкантами».

Одна глобальная проблема, над решением которой «Сент-Луис» бился весь первый месяц регулярки – мёртвое большинство. К сегодняшнему дню в НХЛ насчитывалось 33 игрока, которые забили больше голов в формате «пять на четыре», чем вся команда «Сент-Луиса». Уму непостижимо, но у «музыкантов» больше шайб в меньшинстве, чем в большинстве. Вот и Бучневич начал именно с гола в таком формате – во втором периоде он убежал с Оскаром Сундквистом в контратаку и замкнул передачу на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Колорадо» благодаря подправлению Микко Рантанена вскоре смог размочить счёт, но менее унизительной для хозяев эта игра не стала, а третий период только добавил им боли и страданий. Во-первых, Бучневич оформил дубль, забросив всего лишь вторую шайбу «Сент-Луиса» в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во-вторых, Шенн оформил хет-трик (и снова гол в большинстве), отправив отдыхать бедного Александра Георгиева, которого партнёры сегодня просто оставили одного на растерзание. Вышедший на замену Иван Просветов недолго оставался «сухим» — Бучневич убежал в меньшинстве и тоже положил хет-трик, в блестящем стиле разобравшись с соотечественником. Такого в «Сент-Луисе» не видели 43 года! Бучневич стал всего лишь вторым игроком в истории клуба и первым – после Ларри Пэтти в 1980-м, который за хет-трик смог дважды отличиться в меньшинстве. Чёрная полоса закончилась, и, будем надеяться, такой матч придаст Павлу уверенности и он начнёт забивать на постоянной основе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вот это прорвало так прорвало. Целый месяц «блюзмены» всеми различными способами умудрялись не забивать, а сегодня впервые с 1986 года оформили два хет-трика в одном матче! На этом уничтожение «Колорадо» не закончилось, и на последней минуте Алексей Торопченко забил восьмой гол команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Последовавший за ним гол Джека Джонсона, установивший окончательный счёт – слабое утешение для «Колорадо», которые после игры дымились от злости и называли результат «унизительным». Зато «Сент-Луис» наконец может выдохнуть. Сегодня у них получилось всё, в том числе принести Берюбе 200-ю победу в НХЛ.