Фантастический сейв Кочеткова клюшкой в падении в матче «Каролина» — «Коламбус»

В Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата, в котором «Каролина Харрикейнз» одержала волевую победу над «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).

В одном из моментов матча российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков совершил фантастический сейв, в падении клюшкой выбив шайбу у выкатывавшегося практически «один в ноль» форварда гостей Джастина Дэнфорта.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео момента с участием российского вратаря.

В этом матче Кочетков совершил 21 сейв, показав статистику 91,3% отражённых бросков. Всего в текущем сезоне на счету россиянина семь матчей, в которых он в среднем отражал 88,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,91.

«Каролина» набрала 24 очка и занимает шестое место в таблице Восточной конференции.