«Знал, что рано или поздно это придёт». Свечников прокомментировал первую шайбу в сезоне

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал свою шайбу в сегодняшнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2), которая стала для него первой в сезоне.

Напомним, в этой игре «ураганы» уступали 0:2 до середины третьего периода, однако за оставшуюся 10-минутку смогли трижды поразить ворота соперника. Гол россиянина за 01:55 до конца стал победным.

«Чувствую небольшое облегчение, но на самом деле я об этом не думал. Я знал, что рано или поздно это придёт. Это произошло в нужное время, и в нужный момент, большая победа для нас», — приводит слова Свечникова пресс-служба НХЛ.

Также в этом матче Свечников отметился результативной передачей. Всего в текущем сезоне на его счету 9 (1+8) очков в 12 матчах.