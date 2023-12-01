Полное расписание матчей «Вашингтона» на декабрь

В декабре 2023 года клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате проведёт 15 матчей. Первая из встреч состоится сегодня, 1 декабря, на выезде с «Анахайм Дакс», начало – в 06:00 мск. Ниже представлено полное расписание столичной команды на предстоящий месяц.

01.12, 06:00 – «Анахайм» – «Вашингтон»

03.12, 06:00 – «Вегас» – «Вашингтон»

05.12, 06:00 – «Аризона» – «Вашингтон»

08.12, 04:00 – «Вашингтон» – «Даллас»

10.12, 03:00 – «Вашингтон» – «Рейнджерс»

11.12, 03:00 – «Чикаго» – «Вашингтон»

15.12, 03:00 – «Филадельфия» – «Вашингтон»

17.12, 04:00 – «Нэшвилл» – «Вашингтон»

18.12, 02:00 – «Каролина» – «Вашингтон»

21.12, 03:30 – «Вашингтон» – «Айлендерс»

22.12, 03:00 – «Коламбус» – «Вашингтон»

24.12, 03:00 – «Вашингтон» – «Тампа-Бэй»

28.12, 03:00 – «Рейнджерс» – «Вашингтон»

30.12, 03:00 – «Айлендерс» – «Вашингтон»

31.12, 03:00 – «Вашингтон» – «Нэшвилл».