«Мы спасли НХЛ». Как Овечкин и Кросби разрушили лигу и возродили хоккей

Вражда разрушает мир. Ненависть разрушает мир.

Александр Овечкин и Сидни Кросби годами враждовали, пытаясь выяснить, кто лучший хоккеист мира, и обставить соперника.

Но их противостояние всегда было пропитано здоровой конкуренцией, нежели реальной ненавистью и враждой.

Именно благодаря этой здоровой конкуренции Ови и Сид многое сделали для НХЛ в частности и для всего хоккея в целом. Они пришли в нужный момент, всё разрушили и перестроили под себя.

Всё началось с противостояния. И завершится дружбой.

Теперь, спустя десятилетия, Овечкин и Кросби бросают вызов молодёжи.

***

Прогулка до Белого дома от арены «Кэпитал Уан» в Вашингтоне занимает около 20 минут. В начале мая 2009 года Алекс Овечкин обдумывал короткий поход, который он и его товарищи по «Вашингтону» предпримут после завоевания первого Кубка Стэнли в истории франшизы.

Ранее в тот же день, 4 мая 2009 года, Овечкин оформил хет-трик, и «Кэпиталз» обыграли «Питтсбург» со счётом 4:3 во втором матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. «Кэпиталз» повели в серии 2-0, а Овечкин находился на пике своих возможностей. К тому времени он уже забил 219 голов в регулярных чемпионатах, проведя четыре сезона. Он вывел исторически посредственную команду в высшие эшелоны НХЛ. Кубок казался логичным следующим шагом.

А затем выпустили его заклятого врага, Сидни Кросби — парня, вместе с которым он пришёл в НХЛ в 2005 году, и игрока, который ответил на его хет-трик в той встрече плей-офф своим собственным.

Сидни Кросби Фото: Dave Sandford/Getty Images

Из всех матчей, которые их команды сыграли друг против друга за последние 19 сезонов, этот стоит особняком. Но гол Кросби, забитый в конце основного времени, не принёс ему радости.

«Он был недоволен, — говорит Билл Герин, тогда бывший вингером в звене Кросби, а ныне занимающий пост генерального менеджера «Миннесоты». — Он был зол, что мы всё ещё проигрывали. Я не виню его. Если ты оформляешь хет-трик в гостевом матче плей-офф, то не ожидаешь, что будешь проигрывать в серии 0-2».

Недовольство Кросби длилось недолго. «Пингвинз» выиграли эту серию, а затем и Кубок Стэнли — первый из трёх, во главе которых стоял Сид. Овечкин и «Кэпиталз» не могли совершить поход в Белый дом до 2018 года, когда им наконец удалось прервать неудачные выступления и завоевать трофей.

С первой серии в 2009 году до плей-офф 2017 года «Питтсбург» и «Вашингтон» сыграли 13 матчей плей-офф, когда судьбу решал всего один гол — пять были забиты в овертайме. «Кэпиталз» проиграли две седьмые встречи дома. Овечкин обошёл Кросби по сумме голов (12-10) и очков (28-23), но «пингвины» чаще выбивали «столичных».

«Мне казалось, что всего из того, что я сделал, было недостаточно, — сказал Овечкин о тех трёх разборках в плей-офф. — Все те голы. Все те очки. Кому не плевать? Ведь они выиграли».

Кросби знал, что его обязанностью было отвечать и противостоять всему, что Овечкин предлагал «Пингвинз». «Я знал, что должен соответствовать ему или, по крайней мере, приблизиться к нему», — говорит Кросби.

Кросби никогда не относился так ни к одному другому игроку. Опять же, Овечкин для Кросби не просто хоккеист. И это чувство взаимно. Названные талантами поколения (до того, как эта фраза стала применима к каждому перспективному игроку) Овечкин и Кросби были единогласно выбраны первыми на драфтах НХЛ 2004 и 2005 годов — тех, которые были организованы до и после трудового конфликта, закрывшего лигу на целый сезон. Когда игру в НХЛ возобновили в октябре 2005 года, Овечкин и Кросби были теми молодыми звёздами, которые, как ожидалось, выведут хоккей из мрачного периода.

С самого начала Кросби и Овечкин стали ответом НХЛ на противостояние Бёрда и Мэджика в НБА 1980-х годов. Соперничество равных игроков вывело лигу на новый уровень. Теперь это индустрия с оборотом в $ 6 млрд и результативностью, близкой к 30-летнему максимуму. А Кросби и Овечкин уже 19 лет ведут историческую дуэль, которая приближается к 100 поединкам, включая четыре напряжённые серии плей-офф — победитель каждой забирал Кубок Стэнли.

Кросби с Овечкиным Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Несмотря на приход других талантов — от Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» до Коннора Бедарда из «Чикаго», ни один из нынешних игроков НХЛ не пользуется таким признанием и не имеет такого же узнаваемого имени, как Кросби и Овечкин. Возможно, они больше не единогласно лучшие игроки, правящие хоккеем, но фундамент современной эпохи был построен на их плечах.

«Мы спасли НХЛ», — говорит Алекс.

Сейчас Кросби и Овечкин, которым 36 и 38 лет, приближаются к закату своей хоккейной карьеры, а также размышляют, где они могли бы собраться, чтобы обсудить всё это за кружечкой пива.

Просто время ещё не настало.

Кросби настаивает: «Надеюсь, мы ещё далеки от завершения».

***

Дебютный сезон Овечкина и Кросби, разрекламированных как проспекты, которые изменят всю франшизу, и лучших игроков на своих драфтах, стал соперничеством, выставленным на витрину лиги, оказавшейся в беде.

Овечкин был 20-летним россиянином из одного из ведущих хоккейных городов — Москвы. Кросби — 18-летний парень из Коул-Харбора (Новая Шотландия) — маленького городка, находящегося далеко от традиционных очагов хоккея на родине хоккея — в Канаде.

Все ожидали, что они возродят две угнетённые и растоптанные франшизы на важных американских рынках. «Кэпиталз» Овечкина никогда не выигрывали Кубок Стэнли. «Пингвинз», мощная сила в 1990-х годах, достигли дна. Их культовый владелец, Марио Лемье, даже позволил Кросби, которого называл «Следующим» не кто иной, как Великий Уэйн Гретцки, жить в своём гостевом доме, чтобы облегчить его адаптацию в лиге.

Овечкин — самый молодой потомок элитных спортсменов. Его мать выиграла две золотые олимпийские медали и является бывшей чемпионкой мира по баскетболу. Его отец проявил себя в футболе.

Кросби был старшим сыном вратаря, который был задрафтован «Монреалем», но никогда не играл за пределами канадского юношеского хоккея.

Всё в воспитании Овечкина кричало о том, что он рос в королевской семье из Российской Федерации. И наоборот, Кросби, чьи родители имели обычную работу и пожертвовали своей молодостью, чтобы Сидни мог путешествовать по всей стране и играть в хоккей, считался вежливым и благодарным трудолюбивым человеком.

Во всяком случае, именно так говорит история.

На самом же деле, Овечкин и Кросби в юном возрасте демонстрировали превосходную зрительно-моторную координацию и сверхъестественную любовь к изнурительным тренировкам. Овечкин не позволял родителям переключать канал, если по телевидению транслировался какой-либо хоккейный матч. Кросби уничтожил сушильную машину, используя её как ворота.

«В некоторых вещах они одинаковы, — говорит Евгений Малкин, который вписал свою фамилию в историю хоккея, несмотря на то что играл в тени Кросби в «Питтсбурге» и в тени Овечкина — в сборной России. — Сильные. Умные. Крутые».

Малкин говорит, что обе звезды расцвели в самые важные моменты и что хоккей был для них «важной частью жизни».

«Не самой важной, — поясняет Малкин. — Семья — это, конечно, самое важное. Возможно, они одинаковы именно в этом. Но в то же время, знаете, они очень разные. Ови в плане голов, наверное, лучший в истории. Сид, безусловно, лучший игрок всех времён».

***

Овечкин и Кросби знали друг о друге, но не знали друг друга. Они были конкурентами, гонявшимися за одними и теми же достижениями. Кубок, трофеи и восхищение всей лиги.

Овечкин выиграл первую битву, получив «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ, хотя Кросби также добрался до отметки в 100 очков в том сезоне. Это противостояние новичков было именно тем, в чём нуждалась НХЛ.

«Мы очень на них рассчитывали, — говорит Брэндан Шэнахан, член Зала хоккейной славы, а ныне президент «Торонто Мэйпл Лифс». — Мы потеряли сезон. Наши болельщики просто хотели, чтобы хоккей вернулся. Но нам пришлось ввести новые правила, чтобы вернуть хоккей, сделать игру более привлекательной для наших болельщиков, случайных фанатов, рекламодателей и всех остальных.

И тут на помощь пришли Сид и Алекс. Никто не говорил прямо: «Эй, ребята, идите спасать лигу». Но, знаете, это была надежда. И очень быстро стало очевидно, что они могут сделать это».

После того как Овечкин выиграл «Колдер Трофи», Кросби ответил своим первым из двух «Харт Трофи» (MVP лиги) и «Арт Росс Трофи» (лидер по количеству очков). В третьем сезоне Овечкин завоевал свой единственный «Арт Росс» и первый из трёх «Хартов». А затем Кросби вывел «Пингвинз» в финал Кубка Стэнли в 2008 году.

В четвёртом сезоне Малкин, всегда находившийся в тени двух молодых звёзд, выиграл «Арт Росс», Овечкин забрал «Харт», а Кросби стал самым молодым капитаном команды-обладателя Кубка Стэнли.

«Никто не перекладывал на них ответственность, — говорит Люк Робитайл, член Зала хоккейной славы и нынешний президент «Лос-Анджелес Кингз». — Это Сидни, Алекс — и Малкин — всё разрушили и переделали НХЛ, как сами хотели».

Но, каким бы великим ни был и есть Малкин, на самом деле речь идёт о Сидни и об Алексе. И в те ранние годы казалось, что никто не пропускал матчи «Пингвинз» и «Кэпиталз», опять же, из-за Сидни и Алекса.

«Они и устраивали шоу».

***

Во время первых сезонов у Сида и Алекса не было достаточно времени или заинтересованности, чтобы узнать друг друга. Не помогали и переменчивые отношения Малкина с его земляком Овечкиным. Не обошлось и без конкуренции за неофициальное звание «лучшего игрока мира».

Кросби, казалось, закрепил этот титул за собой — пока удар Дэвида Стекела из «Вашингтона» в конце второго периода «Зимней классики» в Питтсбурге 1 января 2011 года не стоил ему остатков того сезона и всего следующего чемпионата. После того как очередной локаут сократил сезон-2012/2013, Кросби оторвался в гонке лучших бомбардиров и, как все ожидали, почти забрал свой второй «Харт Трофи», прежде чем пропустить последний месяц с лишним из-за сломанной челюсти. Овечкин медленно начал сезон — а после выиграл гонку снайперов НХЛ, что помогло ему взять ещё один «Харт».

Александр Овечкин Фото: Jamie Squire/Getty Images

Ведомый личным противостоянием, которое подпитывало его мотивацию, Кросби пообещал «выиграть все трофеи в следующем сезоне» на церемонии вручения наград НХЛ в 2013 году. Он это сделал, забрав «Арт Росс», «Харт» и «Тед Линдсей Эворд» в сезоне-2013/2014.

«Пингвинз», однако, пережили потрясения в руководстве и тренерском штабе, подобные тем, которые свалились на «Кэпиталз» в предыдущих сезонах. Через полтора года из-за нового формата плей-офф в НХЛ возникло ощущение, что «Вашингтон» Овечкина и «Питтсбург» Кросби снова оказались на пути к столкновению — в розыгрыше Кубка Стэнли 2016 года.

«У меня было лучшее место на стадионе», — говорит Барри Тротц, который тренировал «Кэпиталз», а ныне является генеральным менеджером «Нэшвилла».

Получив «Конн Смайт Трофи» (как самый ценный игрок плей-офф) за две победы подряд в Кубке Стэнли с «Пингвинз» в 2016 и 2017 годах, а также имея в своём резюме две олимпийские золотые медали и титул чемпиона мира, Кросби прочно закрепил за собой место в пантеоне величайших игроков НХЛ всех времён.

Овечкин чувствовал, что заслуживает такого же отношения к себе. Тротц, который был ассистентом главного тренера в сборной Канады, когда Кросби в качестве капитана принёс ей золото на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи — в России, считал необходимым поговорить по душам со звездой «Кэпиталз».

«Алекс очень тяжело воспринял эти поражения, — говорит Тротц. — У нас был честный разговор, потому что Алекс на самом деле думал, что он делает свою работу единственным способом, которым может — забивая голы, что он и делал часто в матчах с «Питтсбургом». Я сказал, что его «наследием были вовсе не все эти голы».

Овечкин согласно кивнул.

«Мне нужно выиграть», — сказал он Тротцу.

«Алекс, я хочу выиграть Кубок больше для тебя, чем для себя, — сказал ему Тротц. — Но то, как мы пытаемся сделать это, не работает».

Тротц предвидел, что «Кэпиталз» снова встретят «Пингвинз» в плей-офф-2018, а затем обратился к Овечкину с просьбой.

«Пойди и пересмотри все те серии с «Питтсбургом», — сказал ему Тротц. — Посмотри, как Кросби играет в каждом матче. Мы не можем победить — невозможно справиться с этим — только забивая голы».

Овечкин снова кивнул. Он будет учиться у Кросби, а не просто соревноваться с ним.

«Именно тогда я подумал: «Он готов выиграть свой кубок», — говорит Тротц.

***

Александр Овечкин с Кубком Стэнли Фото: AP/TASS

7 мая 2018 года в раздевалке для гостевых команд на домашнем стадионе «пингвинов» «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» продолжалось празднование, подобающее чемпионам. Тем вечером «Кэпиталз» обыграли «Пингвинз» со счётом 2:1, положив конец стремлению Кросби стать первым капитаном клуба НХЛ, завоевавшим подряд три Кубка, с тех пор как «Нью-Йорк Айлендерс» выиграл четыре трофея подряд в начале 1980-х.

Овечкин забил победный гол в начале овертайма, ошеломив питтсбургскую толпу, собравшую аншлаг.

После рукопожатия, во время которого Малкин сказал Овечкину: «Иди забери своё», — Кросби был единственным хоккеистом «Пингвинз», который не выглядел истощённым и опустошённым и, будем честны, не испытывал некоторого облегчения. Это поражение всё ещё беспокоит его.

«Немногим командам выпадает шанс выиграть три кубка подряд, — говорит Тротц. — «Питтсбург», вероятно, завоевал бы и третий трофей, если бы мы их не остановили… Оглядываясь назад, эти серии трудно превзойти с точки зрения воспоминаний».

Или, как говорит игрок «Вашингтона» Том Уилсон: «Думаю, когда буду рассказывать внукам о своей карьере в НХЛ, они, вероятно, захотят услышать о том, как я играл с Ови против Сида. И, ох, это хорошие истории для рассказа, понимаете?»

В течение следующих нескольких лет Овечкин должен превзойти Гретцки в качестве короля голов НХЛ, а Кросби, вероятно, станет лишь девятым игроком, забившим не менее 600 голов и набравшим не менее 1700 очков.

Кросби, ставший четвёртым, и Овечкин, занявший шестое место, были самыми высокооценёнными действующими игроками в проекте The Athletic NHL99.

«Они превзошли все ожидания, — говорит Шэнахан. — Будто бы их воспринимают как нечто само собой разумеющееся».

Тротц соглашается: «Мы недостаточно ценим их за то, что они сделали. У каждого игрока, тренера, менеджера, такого как я, любого, кто находится в НХЛ, — у всех нас в чеках гораздо больше нулей из-за Сида и Алекса. Поэтому я надеюсь, что когда они завершат с хоккеем, то смогут собраться вместе и оценить всё, что они сделали для здоровья нашей лиги».

***

Таков план, как говорят и Овечкин, и Кросби. Им предстоит долгий разговор. За напитками. Может быть, за ужином.

Но как это будет выглядеть?

Может быть, Кросби, который обожает путешествовать по Европе, отправится в Москву навестить Малкина и оставит в планах немного времени для встречи с Овечкиным и его семьёй. Или, может быть, Овечкин однажды летом привезёт семью в дом Кросби у озера в Галифаксе.

«На самом деле я не думал так далеко, — говорит Кросби. — Я пью пиво. Я знаю, что и он пьёт. Так что…»

Вражда между ними остыла. На последнем Матче всех звёзд НХЛ сын Овечкина участвовал в конкурсе навыков вместе со своим отцом и Кросби. «Когда он подрастёт, то скажет всем: «Я играл в звене с Сидни Кросби и должен был нанести крутой бросок», — говорит Овечкин. — Он будет очень скучать по этому».

«Первое, что я спросил у него: «Ты левша?» — смеётся Кросби (Овечкин бросает с правой). — Было круто наблюдать за тем, как он смотрит на своего отца в такой обстановке. И, знаете, мне было весело быть частью этого… Определённо, это не то, о чём я мог подумать в начале карьеры».

Так наступила оттепель — такая же, какая была у Мэджика и Бёрда в конце их карьер — хотя ни Овечкин, ни Кросби не хотят думать о том, что их 19-й сезон говорит о приближении конца их карьер.

«Я думаю, что мы оба хотим задержаться здесь ещё на немного, — говорит Кросби. — Так что ещё не время для пива или чего-то ещё, что мы будем пить.

Но да, вероятно, мы можем понять многое из того, через что прошли вместе за эти годы… Я думаю, что это чувство существует, что, возможно, мы пережили нечто особенное».

Овечкин говорит, что вряд ли мы когда-нибудь узнаем, о чём они в конечном итоге будут беседовать.

Овечкин говорит с Кросби Фото: Dennis Pajot/Getty Images

«То, что произошло между мной и ним, останется между нами, — говорит он. — Но это давление — он оказывал его на меня все эти годы. Что-то вроде: «Окей, мне нужно больше работать, чтобы оставаться на том же уровне». Я почти уверен, что у него было так же… Думаю, он дал мне большой стимул выходить на матчи с мыслями: «Окей, что он собирается сделать?» Не только когда мы играем друг с другом. Я думал: «Если он наберёт четыре или пять очков, я должен сделать то же самое».

Мы очень много играли. Так что как в командном, так и в личном плане мы должны были узнать, кто будет номером один. Я так и думал».

Малкин шутит, что ответ на вопрос «Кто лучше?» «в Питтсбурге и Канаде отличается от того, который в Вашингтоне и России».

«Оба парня по-прежнему великолепны, — говорит Малкин, кивая головой в сторону места Кросби в раздевалке. — Я думаю, что они оба будут играть вечно. Сейчас не время быть друзьями. Впереди ждёт ещё больше матчей».

Сид и Алекс готовятся вступить в своё третье десятилетие в качестве северного и южного полюсов современной НХЛ. Они устроили личное противостояние, не похожее ни на что со времён Горди Хоу и Мориса Ришара в эпоху оригинальной шестёрки НХЛ. Есть что-то глубоко примечательное и аутентичное в том, что Овечкин и Кросби переживают нечто, что случается со всеми живыми легендами.

Макдэвид выигрывает трофеи, за которые они боролись раньше. Бедард — новичок в крупнейшей лиге. Многие другие выдающиеся игроки пытаются сделать НХЛ своей лигой.

Кросби не зашёл так далеко, чтобы сказать: «Давайте, настало ваше время». Но он сказал: «Надеюсь, мы ещё немного далеки от того, чтобы нас убрали с дороги».

Всегда дерзкий Овечкин рассматривает последнюю главу своего соперничества с Кросби несколько более воинственно — почти Ови и Сид против Мира.

«Мы спасли лигу. Теперь в лигу приходят новые парни, а мы, думаю, уже старички, — говорит Овечкин. — Но мы спасли НХЛ. Эти ребята должны прийти и доказать, что я неправ, что мы не лучшие».

Отдельная благодарность журналисту The Athletic Робу Росси, который откровенно поговорил с Овечкиным и Кросби.