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Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Тампу»

Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Тампу»
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Сегодня, 28 ноября, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграло «Тампа-Бей Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 4:1.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Валерий Ничушкин, Кейл Макар, а также дубль на счету Райана Джохансена. Ворота команды защищал россиянин Александр Георгиев, сделавший 13 сейвов (97,56%).

За «Тампу» единственный шайбой отличился Энтони Чирелли. Голкипер команды Андрей Валилевский сыграл весь матч и совершил 20 сейвов (86,96%).

После 21 матча «Колорадо» лидирует в Западной конференции с 30 очками. «Тампа» расположилась на пятом месте Восточной конференции, набрав 25 очко в 22 играх.

Следующий матч «Колорадо» проведёт 1 декабря с «Аризона Койотс». «Тампа» также сыграет ближайший матч с «Аризоной», но 29 ноября.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Джохансен – 07:12     2:0 Джохансен (Татар, Макар) – 21:48     3:0 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 23:35 (pp)     3:1 Чирелли (Хедман, Кучеров) – 39:29     4:1 Ничушкин (Маккиннон) – 56:46    
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