Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Тампу»

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Сегодня, 28 ноября, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграло «Тампа-Бей Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 4:1.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Валерий Ничушкин, Кейл Макар, а также дубль на счету Райана Джохансена. Ворота команды защищал россиянин Александр Георгиев, сделавший 13 сейвов (97,56%).

За «Тампу» единственный шайбой отличился Энтони Чирелли. Голкипер команды Андрей Валилевский сыграл весь матч и совершил 20 сейвов (86,96%).

После 21 матча «Колорадо» лидирует в Западной конференции с 30 очками. «Тампа» расположилась на пятом месте Восточной конференции, набрав 25 очко в 22 играх.

Следующий матч «Колорадо» проведёт 1 декабря с «Аризона Койотс». «Тампа» также сыграет ближайший матч с «Аризоной», но 29 ноября.