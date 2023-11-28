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Джозефс: ожидания от нас повышаются. Соперники начали видеть в «Ладе» угрозу

Джозефс: ожидания от нас повышаются. Соперники начали видеть в «Ладе» угрозу
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Нападающий «Лады» Трой Джозефс высказался о сезоне команды.

«Мне сложно об этом говорить, потому что я не понимаю всего, что он говорит на пресс-конференциях. Но в раздевалке он пытается быть более позитивным. Многие не ожидали от нас высоких результатов, и мы просто стараемся наслаждаться моментом. Он просто рад тренировать команду, которая добилась такого успеха на первых порах сезона. В то же время ожидания от нас теперь повышаются, соперники начали видеть в нас угрозу. Ему нужно продолжать фокусироваться на работе и делать так, чтобы каждый игрок вкалывал на тренировках», — сказал Джозефс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Джозефсом можно прочитать на «Чемпионате».

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