«В Европе, в отличие от Америки, меня не ограничивают». Интервью с лидером «Лады»

Возвращение «Лады» в КХЛ пока получается крайне успешным — несмотря на всего одну победу в последних матчах, тольяттинцы располагаются на третьем месте в Восточной конференции, опережая такие команды, как «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Трактор» и «Автомобилист».

Одним из главных двигателей команды стал канадский легионер Трой Джозефс. Центрфорвард приехал в Россию абсолютно неизвестным игроком, но в кратчайшие сроки громко заявил о себе и получил приглашение на Матч звёзд КХЛ. В эксклюзивном интервью «Чемпионату», состоявшемся на следующий день после камбэка «Лады» в матче с «Ак Барсом» (3:2) 9 ноября, Трой поделился мнением об игре своей команды, рассказал, почему успехи тольяттинцев — это не везение, а также предположил, почему ему не удалось попасть в НХЛ.

«Успех «Лады» беспрецедентен. Никто такого не ожидал»

— Ваш гол вернул «Ладу» на первое место Востока. А ещё вы во второй раз обыграли «Ак Барс», финалиста прошлого Кубка Гагарина!

— В первом матче с ними я не принимал участия. «Ак Барс» — очень хорошая команда. Когда появляется шанс отобрать очки у такого клуба, это большое событие для команды и болельщиков. Это помогает набрать уверенность. Здорово, что мне удалось забить. Рад помочь команде победить.

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— Каково это, когда весь стадион так громко скандирует вашу фамилию?

— Это круто! Фанаты отлично поддерживают нас, это очень много значит для игроков. Они заполняют стадион на всех матчах, в том числе и на таких больших. Надеюсь, они продолжат поддерживать нас, это очень помогает.

— Приходилось играть в такой атмосфере?

— Я играл в больших матчах на больших аренах в Швейцарии. У «Лугано» было много дерби с «Амбри-Пиоттой». Это были безумные матчи, трибуны всегда заполнялись под завязку, а болельщики сходили с ума. Могу сказать, что КХЛ очень важна для Тольятти, потому что местные болельщики просто обожают хоккей. Они невероятно страстные.

— Так сразу и не скажешь, что «Лада-Арена» вмещает всего шесть тысяч зрителей.

— Это точно, тут очень громко! Болельщики очень рады возвращению команды в КХЛ. Они счастливы видеть, каких успехов мы добились к этому моменту сезона. Мы, игроки, это чувствуем — и после матчей, и в неигровые дни. Болельщики очень дружелюбные, нас узнают на улицах и подходят, чтобы поблагодарить за игру.

— Каково было подняться на первое место в конференции и на несколько дней даже в лиге? Никто не ожидал увидеть «Ладу» так высоко.

— Никто не знал, чего ожидать. В клубе было очень много новых игроков. Нужно было сыграться, найти «химию», а это всегда непросто. Возможно, в начале сезона от нас действительно ожидали не так много, но каждый в команде усердно тренировался. В каждом матче мы видели возможность выиграть. Наш успех в какой-то степени беспрецедентен. Никто такого не ожидал, возможно, даже наши болельщики. Однако победы придали нам серьёзный импульс и уверенность, что мы можем побеждать в каждом матче.

— Завтра играете со «Спартаком». Что знаете об этой команде?

— Они очень много забивают, больше всех в лиге. Там отличное первое звено. У «Спартака» лучшая разность заброшенных и пропущенных шайб. Они будут пытаться часто бросать. Их игроки несут огромную угрозу при игре в равных составах и тем более в большинстве. Завтра нам нужно меньше удаляться, сыграть в умный оборонительный хоккей. Это даст нам возможности в атаке, останется только их использовать.

— В «Спартаке» работает тренерский дуэт Алексей Жамнов — Алексей Ковалёв. Не боитесь играть против таких глыб?

— Не могу говорить за всех, но стараюсь не думать о тренерах и игроках соперника. Стараюсь играть в свой хоккей, фокусироваться на том, что нам нужно сделать для успеха. В лиге есть много хороших команд. Практически в каждом матче ты играешь с соперником, обладающим большой мощью и хорошим тренерским штабом. Нам нужно сосредоточиться на себе, это самый простой способ не думать о том, кто стоит у руля другой команды.

«Не сказал бы, что «Ладе» везёт. Мы впахиваем на льду»

— Видите, как изменился Олег Браташ за время сезона? В общении с прессой он, кажется, стал раскрепощённее, где-то даже веселее.

— Мне сложно об этом говорить, потому что я не понимаю всего, что он говорит на пресс-конференциях. Но в раздевалке он пытается быть более позитивным. Многие не ожидали от нас высоких результатов, и мы просто стараемся наслаждаться моментом. Он рад тренировать команду, которая добилась такого успеха на первых порах. В то же время ожидания от нас теперь повышаются, соперники начали видеть в нас угрозу. Ему нужно продолжать фокусироваться на работе и делать так, чтобы каждый игрок вкалывал на тренировках.

— Он часто говорит, что «Лада» добывает победы в больших матчах благодаря везению. Согласитесь с ним?

— Я бы не сказал, что нам везёт. Каждый игрок в команде усердно работает, чтобы победить. Да, в некоторых матчах не обходится без доли везения, в каких-то матчах мы не всегда заслуживали победу. Однако если мы говорим о больших матчах, то они явно не выигрываются на одном лишь везении. Мы впахиваем на льду, стараемся сделать разницу в каждом единоборстве. Если он считает так, что ж, ладно. Но мы пытаемся играть по той системе, которую он нам прививает, и включаем все свои способности, чтобы это приносило результат в каждом матче.

— За тремя поражениями на старте последовали 12 матчей с очками. Что в это время происходило в команде?

— Начало сезона получилось не таким, каким мы рассчитывали его видеть. В то же время никто и не ожидал, что сразу будем выигрывать, поэтому мы не сильно зацикливались на поражениях. Говорили друг другу, что будем продолжать бороться. В первых матчах мы забивали не так часто, но все сделали несколько шагов вперёд. У нас есть игроки, которые умеют забивать, но в самом начале это давалось нелегко. По ходу сезона мы начали набирать уверенность, притираться друг к другу. Это самое важное — быть уверенным, не нервничать, не бояться иногда ошибиться. Когда мы разобрались с этим и набрали ход, подумали: «А почему нет? Посмотрим, как далеко это зайдёт» (улыбается). Многие команды не хотят нам проигрывать, но им нужно уважать тот факт, что мы можем забивать, хорошо играть в защите и противостоять каждому сопернику.

— Что сломалось во время выезда на Дальний Восток и за счёт чего удалось вернуться на победный путь?

— Перелёты были очень долгими, после них тяжело выходить на лёд. Дни смешались, организм всё ещё жил по тольяттинскому времени. Это была тяжёлая поездка. Местные команды имеют преимущество, когда играют на своей площадке, но в то же время им непросто ездить в гости к другим командам, приходится нарушать режим сна и тренировок. После поездки мы быстро перестроились — нам нравится играть на своей арене при поддержке наших болельщиков. Это придаёт энергию. Мы заново собрались буквально по кусочкам и продолжили двигаться вперёд.

— Перелёты оказались сложнее, чем вы думали?

— Да, я определённо не ожидал, что будет настолько тяжело. Я впервые настолько долго летел. Потом ещё и этот режим — мы ложились спать часов в пять утра, вставали в три-четыре часа дня, тренировались ночью. В таких поездках стараешься как можно больше отдохнуть и подготовиться к играм по максимуму.

— Кто самый сложный соперник в КХЛ из тех, с кем уже довелось сыграть?

— Могу назвать несколько команд. Нам было тяжело с «Адмиралом». «Металлург» — очень хорошая команда. Даже в тех матчах, когда мы побеждали, иногда было очень тяжело. С «Адмиралом» мы играем в немного схожем стиле — большой упор на оборону и силовую игру, с ним было нелегко. «Металлург» — быстрая команда, которая не даёт продохнуть. Отмечу «Ак Барс» — у них отличное первое звено, там хорошая система, они отлично двигают шайбу. Но мы ещё не со всеми успели сыграть.

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«История «Лады» даже лучше, чем у Золушки»

— Сейчас «Лада» может играть с точки зрения фаворита? Одно дело, когда от вас ничего не ожидают, но сейчас уже на вас настраиваются по-другому.

— Думаю, для нас полезно сохранить менталитет андердога, не слишком высоко задирать нос. Произойти может всё что угодно, впереди ещё много матчей, сезон длинный. Хочется, чтобы все игроки оставались здоровыми и каждый мог внести свой вклад. Нам нужно сохранить менталитет андердога, потому что именно он привёл нас туда, где мы находимся сейчас.

– Можно ли назвать «Ладу» своего рода Золушкой?

— Думаю, наша история даже лучше. Я не так хорошо знаком с историей лиги, но мне кажется, что не так много команд добивались такого же успеха сразу после подъёма в КХЛ, такие случаи по пальцам можно пересчитать. Да, нас можно назвать Золушкой (улыбается).

— Вы уже набрали почти столько же очков, сколько за весь прошлый сезон в Швейцарии. Что помогает быть таким продуктивным?

— В этом сезоне мне удаётся избегать травм. В прошлом году я играл с травмой на протяжении всего сезона, это было нелегко. Не получалось играть так, как хотел бы. Сейчас чувствую себя лучше — хорошо провёл лето, много тренировался, готовил тело к новому чемпионату. Всё это в совокупности с набором уверенности по ходу матчей и адаптацией к лиге и привело к такому результату. Чувствую, что ещё многое могу. Впереди много важных игр, много времени, чтобы показать себя.

— Почему не остались в Швейцарии? Там же можно просто наслаждаться жизнью и играть в хоккей.

— Да, это точно (улыбается). Но для моей карьеры переход в КХЛ — отличная возможность. У меня была цель играть в лучших лигах по эту сторону океана. Я поиграл в Швейцарии, теперь у меня есть шанс показать себя здесь. Хочу стать лучше, чем сейчас. Эти амбиции позволяют мне прогрессировать с каждым годом.

Трой Джозефс (в центре) во время игры в Швейцарии Фото: Marusca Rezzonico/Zuma/ТАСС

«В АХЛ я не чувствовал достаточного доверия»

— У вас довольно необычный хоккейный путь. Многие молодые канадцы готовятся к переходу во взрослый хоккей в своей юниорке, вы же прошли через университет в США.

— Да, обычно наши юниоры идут в WHL, OHL, лигу Квебека. Они чувствуют, что это самый быстрый способ попасть в НХЛ. Это хорошие лиги, но мне кажется, что для игроков, которым нужно дополнительное время для развития всесторонних навыков, NCAA — лучшее место. Это четыре года университета, возможность получить образование, остаться в одном месте на такой срок и спокойно развиваться.

Многое зависит от того, сколько людей учится вместе с тобой. У меня была группа из семи человек. Это был лучший вариант для меня. В университете играли многие хоккеисты, которые сейчас считаются одними из лучших в мире в НХЛ.

— Какое у вас было направление?

— Инновационное предпринимательство.

— Как думаете, пригодится?

— Думаю, да. Бизнес — довольно обширная сфера. Можно открыть своё дело, когда закончу с хоккеем. Здорово, что есть такая строчка в резюме, это будет полезно по окончании карьеры. Открывает новые возможности.

— Позже вы поиграли в ECHL.

— Да, там просто безумно долгие поездки на автобусе. Это вообще не было весело. Иногда ты играл по три матча за три дня, были эти постоянные поездки по США и Канаде. Это трудно. Интересная лига. Нужно отдать ей должное: если бы я там не играл, то не оказался бы здесь. Это был нелёгкий путь, но там я обрёл уверенность. Конечно, мне хотелось вернуться в АХЛ, однако из-за травм сделать этого не удалось. Поэтому я подумал, что будет лучше уехать в Европу. С тех пор дела в моей карьере пошли в гору.

— То есть и в НХЛ вы не попали из-за травм.

— Не знаю, возможно. Однажды у меня была операция на плече, из-за которой я пропустил около восьми месяцев. В следующем сезоне в «Уилкс-Барре» (фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ. — Прим. «Чемпионата») я был неплох во время предсезонки, набрал отличную форму, но затем меня отправили в ECHL. Мне казалось, что там я играл хорошо. Потом меня подняли в АХЛ, однако там сложно что-то показать, когда постоянно играешь в четвёртом звене. Я не чувствовал достаточного доверия со стороны тренерского штаба, мне не дали шанса в верхних звеньях. А мне хотелось играть и становиться лучше, и переезд в Европу дал мне такую возможность. Тут, в отличие от Америки, я не чувствовал, что мои возможности кто-то ограничивает.

— Ещё метите туда?

— Не знаю, насколько это реалистично, но такая мечта есть. Думаю, я хороший хоккеист и мог бы играть там. Многие игроки пришли в НХЛ из КХЛ, это происходит каждый год. Так что почему нет? Но пока я фокусируюсь на следующей игре. Посмотрим, куда это приведёт в конце сезона.

— В «Уилкс-Барре» вы играли с Адамом Джонсоном, чью жизнь недавно унёс трагический инцидент на льду. Как считаете, должна ли защита шеи быть обязательной?

— То, что случилось с Адамом, ужасно. Для меня это личная трагедия, я хорошо знал его. Это несчастный случай. Я определённо задумывался о том, чтобы выходить на лёд с защитой шеи. Нужно защищать игроков. Хоккей — быстрая игра. Многие думают, что это опасная игра, что вообще любой вид спорта опасен. Особенно когда происходит такое. Возможно, когда-нибудь защита шеи станет обязательной. Это же в наших интересах. Никто не хочет, чтобы такое повторилось. Надеюсь, когда-нибудь дойдёт до защиты не только шеи, но и запястий.

«Постоянные рукопожатия — это прикольно»

— Скотт Космачук рассказывал, что слышал стереотип о домашних медведях. Было что-то подобное у вас?

— Нет, никаких стереотипов не было. Но я смотрел в интернете, что здесь можно делать, а что нельзя. Например, тут не принято свистеть на улице. Говорят, что денег не будет тогда! В Канаде все часто свистят. А потом я приехал сюда, как-то поймал себя на свисте и подумал: «Ох, это не очень хорошо» (смеётся).

— Многие иностранцы удивляются постоянным рукопожатиям.

— О, первое время было очень весело. Поначалу я не понимал, подойдут ли ко мне, чтобы пожать руку, или же мне при заходе в раздевалку нужно обойти всех. Но это прикольно. Это способ получше узнать людей, с которыми играешь бок о бок.

— Космачук также говорил, что хотел бы взаимодействовать с вами на льду, как братья Седин. Чувствуете, что связь налажена?

— Здорово, что здесь у меня появилась возможность играть с другим североамериканцем, который ещё и живёт не так далеко от меня в Канаде. Мы быстро обрели «химию» на льду. Много общаемся, проводим время вместе за пределами льда. Скотт — отличный парень. На льду мы постоянно ищем друг друга, здорово, что у нас получилось хорошо начать в КХЛ. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, когда он вернётся после травмы.

— Он благодаря корням знал несколько слов на русском языке. Как с русским у вас?

— Все говорят очень быстро, но я уже стараюсь использовать какие-то базовые слова вроде как дела, хорошо, привет (произнёс по-русски. — Прим. «Чемпионата»). Стандартные слова. У вас очень сложный язык. Когда заглядываешь в переводчик, слегка ужасаешься от количества новых букв (улыбается). Но это весело. Постараюсь выучить как можно больше слов, пока нахожусь здесь.

— Стендап-комик Расселл Питерс как-то затронул тему русского языка и сказал, что в его восприятии мы говорим будто задом наперёд.

— (Смеётся.) Да, есть такое. Иногда рядом со мной разговаривают по-русски, и мне кажется, что люди кричат, ругаются друг на друга. И я думаю: «Боже, что же он наделал?» А потом оказывается, что они просто общаются (смеётся).

«Смотришь на Москву и понимаешь — да, это точно Россия»

— Вы уже обосновались в Тольятти?

— Да. Я привык к городу. Знаю, где находятся рестораны и торговые центры. Тольятти — небольшой город, всё расположено недалеко друг от друга. Могу немного сравнить его с Уилкс-Барре, Уилингом — городами, где я играл. Чувствую похожее настроение. Это небольшие города, и повсюду есть болельщики команды. Они часто здороваются, ведут себя очень вежливо.

— Понимаю, что во время выездов у вас не так много времени, чтобы посмотреть другие города, но, возможно, что-то зацепило?

— У меня был небольшой перерыв, и я провёл несколько дней в Москве. Она напомнила мне Нью-Йорк и Торонто — очень большая, очень высокий темп. Там очень много зданий, на которые смотришь и понимаешь — да, это точно Россия. Когда едешь из Тольятти в Москву, замечаешь, как сильно меняется темп.

Трой Джозефс Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

— Вы можете провести самый длинный сезон в карьере — 68 матчей только в регулярном сезоне. Готовы к этому, учитывая вашу историю травм?

— Чувствую, что у меня хватит здоровья. Но бывает так, что можно травмироваться на ровном месте — неудачно заблокировать бросок, например. Всякое может случиться. Так много не играл давно, но мне кажется, что я готов к этому, как и мои одноклубники. Хотим заработать шанс выйти в плей-офф и посмотреть, как сложатся дела там.

— В начале сезона целью «Лады» было попасть в плей-офф хотя бы с седьмого-восьмого места. Сейчас, когда лидируете в конференции, цели изменились?

— Пора повышать ожидания. Если будем метить слишком низко, это может плохо сказаться на моральной составляющей и на том, как нас будут воспринимать другие команды. Мы хотим оставаться в гонке и побеждать в каждом матче. С таким настроем у нас будет больше шансов остаться на вершине в концовке сезона. Задирать планку очень высоко не надо, но и опускать её тоже не следует.