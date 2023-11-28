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Агент Тренина: Якову в «Нэшвилле» надо раскачаться в начале сезона, у него всегда так

Агент Тренина: Якову в «Нэшвилле» надо раскачаться в начале сезона, у него всегда так
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Агент Шуми Бабаев поделился мнением о выступлении российского нападающего «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина.

«У Якова в «Нэшвилле» всё хорошо, недавно снова забросил шайбу, дальше всё пойдёт по плану. Тренин выполняет много работы в формате «пять на пять», по многим показателям находится на ведущих позициях. Учитывая, что Яков не играет в большинстве, он активно трудится в меньшинстве и в равных составах. Он всем доволен. Я думаю, что в клубе тоже всем довольны. Тренин находится в комфортной обстановке, очки пошли, стало легче. Ему надо раскачаться в начале сезона, у него всегда так, а дальше всё как по накатанной. В «Нэшвилле» его знают давно, там работают адекватные люди, Тренин проводит много времени на льду», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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