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Шайба Тренина и три очка Йози помогли «Нэшвиллу» обыграть дома «Виннипег»

В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» нанёс поражение «Виннипег Джетс» (3:2).

В составе победителей шайбами отметились Яков Тренин, Роман Йози и Густав Нюквист. Отметим, что Йози поучаствовал во всех трёх шайбах «хищников». Для Тренина этот гол стал уже четвёртым в пяти последних матчах.

У гостей шайбы забросили Джош Моррисси и Коул Перфетти.

«Нэшвилл» набрал 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «хищники» 29 ноября примут дома «Питтсбург Пингвинз».

«Джетс» остались с 26 очками и идут шестыми на Западе. В ближайшей игре 29 ноября канадский коллектив примет дома «Даллас Старз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.