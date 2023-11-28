«Северсталь» обыграла «Сибирь» и прервала трёхматчевую победную серию новосибирцев

В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На четвёртой минуте первого периода Кирилл Пилипенко с передач Егора Степанова и Данила Аймурзина открыл счёт в матче.
На девятой минуте второй двадцатиминутки Энди Андреофф с передачи Владимира Михалёва восстановил равенство в счёте.
На седьмой минуте третьего периода Руслан Абросимов с передачи Адама Лишки вновь вывел череповецкий клуб вперёд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче «Сибирь» на своей площадке примет «Адмирал» 30 ноября. «Северсталь» в Череповце примет на своём льду астанинский «Барыс» 3 декабря.
- 28 ноября 2023
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