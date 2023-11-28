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«Северсталь» обыграла «Сибирь» и прервала трёхматчевую победную серию новосибирцев

«Северсталь» обыграла «Сибирь» и прервала трёхматчевую победную серию новосибирцев
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В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На четвёртой минуте первого периода Кирилл Пилипенко с передач Егора Степанова и Данила Аймурзина открыл счёт в матче.

На девятой минуте второй двадцатиминутки Энди Андреофф с передачи Владимира Михалёва восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте третьего периода Руслан Абросимов с передачи Адама Лишки вновь вывел череповецкий клуб вперёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2023, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Пилипенко (Степанов, Аймурзин) – 03:49 (5x4)     1:1 Андреофф (Михалёв) – 28:46 (5x5)     1:2 Абросимов (Лишка, Ярош) – 46:32 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Сибирь» на своей площадке примет «Адмирал» 30 ноября. «Северсталь» в Череповце примет на своём льду астанинский «Барыс» 3 декабря.

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