22-летний российский вратарь системы «Калгари» вернулся в «Витязь»

Воспитанник «Русских Витязей» и выпускник подольской хоккейной школы «Витязь» Даниил Чечелев вернулся в систему клуба после двухгодичной поездки за океан, сообщает пресс-служба команды. Голкипер заявлен за основную команду под первым номером, контракт рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Напомним, 22-летний голкипер в августе 2021 года уезжал играть в систему «Калгари Флэймз». В прошлом сезоне в АХЛ Чечелев провёл две игры за «Калгари Рэнглерс», в которых одержал одну победу с 88,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,37. В ECHL Даниил сыграл 42 встречи за «Рапид Сити Раш», одержав 18 побед.

В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги «Витязь» провёл 36 матчей, в которых набрал 30 очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции.