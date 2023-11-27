Рябыкин прокомментировал уверенную победу «Витязя» в Астане

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал уверенную победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:2).

«Хорошая игра, чуть-чуть проспали начало, но потом втянулись и показали хороший хоккей.

Хорошо контролировали шайбу в первом периоде, но мало бросали? Такого задания не было. Я думаю, ребята не втянулись. Мы, наоборот, просили побольше бросать, закрывать вратаря. Мы сегодня перед игрой не катались, потому что большая разница во времени. Я думаю, из-за этого», — приводит слова Рябыкина пресс-служба «Барыса».

Подмосковный коллектив набрал 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда Дмитрия Рябыкина сыграет 29 ноября в Омске с «Авангардом».