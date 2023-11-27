Рябыкин прокомментировал уверенную победу «Витязя» в Астане
Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал уверенную победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:2).
«Хорошая игра, чуть-чуть проспали начало, но потом втянулись и показали хороший хоккей.
Хорошо контролировали шайбу в первом периоде, но мало бросали? Такого задания не было. Я думаю, ребята не втянулись. Мы, наоборот, просили побольше бросать, закрывать вратаря. Мы сегодня перед игрой не катались, потому что большая разница во времени. Я думаю, из-за этого», — приводит слова Рябыкина пресс-служба «Барыса».
Подмосковный коллектив набрал 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда Дмитрия Рябыкина сыграет 29 ноября в Омске с «Авангардом».
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