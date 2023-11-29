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Квартальнов: у ЦСКА был усечённый состав, но эта аура… Нам надо учиться

Квартальнов: у ЦСКА был усечённый состав, но эта аура… Нам надо учиться
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итог проигранного матча с ЦСКА (3:5).

«Знаете, неплохо играли, забили три гола, а для нас сейчас это такая редкость. Были ещё моменты, но усечённый состав был у ЦСКА, но есть вот такая аура… И те маленькие вещи, которые они делают лучше, нам в этом плане надо учиться. В мелочах нас немного и наказали. Посмотришь вот эти голы…

Тут надо быть предельно собранным, и вот эти вещи и вот этот гол в раздевалку за три секунды… Не то что он был необязательным, но они все были необязательными. Нужно учиться играть такие игры, сегодня был шанс набрать очочки, но говорить можно всё что угодно», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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