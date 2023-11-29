ЦСКА дома обыграл минское «Динамо», Плотников и Уильямс набрали по три очка

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
На 10-й минуте первого периода Андрей Стась с передач Сэма Энаса и Коди Кёррана открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Тахир Мингачёв с передач Ярослава Дыбленко и Колби Уильямса восстановил равенство в счёте. Спустя 33 секунды Сергей Плотников с передачи Андрея Светлакова вывел хозяев вперёд. На 19-й минуте Вадим Мороз с передач Романа Горбунова и Янни Калдиса сделал счёт 2:2.
На восьмой секунде второго периода Павел Карнаухов с передач Колби Уильямса и Сергея Плотникова вновь вывел армейский клуб вперёд. На 19-й минуте периода Сэм Энас с передач Александра Волкова и Никиты Смирнова в третий раз сделал счёт равным. За три секунды до конца периода Сергей Плотников с передачи Павла Карнаухова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.
На седьмой минуте третьего периода Андрей Светлаков с передачи Колби Уильямса сделал счёт 5:3.
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