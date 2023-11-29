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ЦСКА дома обыграл минское «Динамо», Плотников и Уильямс набрали по три очка

ЦСКА дома обыграл минское «Динамо», Плотников и Уильямс набрали по три очка
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В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

На 10-й минуте первого периода Андрей Стась с передач Сэма Энаса и Коди Кёррана открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Тахир Мингачёв с передач Ярослава Дыбленко и Колби Уильямса восстановил равенство в счёте. Спустя 33 секунды Сергей Плотников с передачи Андрея Светлакова вывел хозяев вперёд. На 19-й минуте Вадим Мороз с передач Романа Горбунова и Янни Калдиса сделал счёт 2:2.

На восьмой секунде второго периода Павел Карнаухов с передач Колби Уильямса и Сергея Плотникова вновь вывел армейский клуб вперёд. На 19-й минуте периода Сэм Энас с передач Александра Волкова и Никиты Смирнова в третий раз сделал счёт равным. За три секунды до конца периода Сергей Плотников с передачи Павла Карнаухова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.

На седьмой минуте третьего периода Андрей Светлаков с передачи Колби Уильямса сделал счёт 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Стась (Энас, Кёрран) – 09:41 (5x4)     1:1 Мингачёв (Дыбленко, Уильямс) – 16:04 (5x5)     2:1 Плотников (Светлаков) – 16:37 (5x5)     2:2 Мороз (Горбунов, Калдис) – 18:13 (5x5)     3:2 Карнаухов (Уильямс, Плотников) – 20:08 (5x5)     3:3 Энас (Волков, Смирнов) – 38:34 (5x5)     4:3 Плотников (Карнаухов) – 39:57 (5x5)     5:3 Светлаков (Уильямс) – 46:10 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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