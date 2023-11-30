Гол Егора Чинахова не помог «Коламбусу» одержать победу над «Монреалем»

Сегодня, 30 ноября, «Монреаль Канадиенс» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).
В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коул Кофилд, Йоэль Армиа и Густав Линдстрём.
За «Коламбус» голами отметились российский нападающий Егор Чинахов и Патрик Лайне. На счету защитника Дмитрия Воронкова голевая передача.
После 22 матчей «Монреаль» занимает 12-е место в Восточной конференции с 22 очками. «Коламбус» расположился на 15-й строчке, набрав 18 очков в 24 играх.
Следующий матч «Монреаль» проведёт с «Флоридой Пантерз», а «Коламбус» сыграет с «Оттавой Сенаторз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
- 30 ноября 2023
-
07:15
-
07:00
-
06:42
-
06:30
-
06:21
-
06:17
-
06:05
-
04:38
-
01:00
- 29 ноября 2023
-
23:46
-
23:35
-
23:21
-
23:11
-
22:55
-
22:48
-
22:37
-
22:31
-
22:18
-
22:05
-
21:55
-
21:47
-
21:40
-
21:18
-
21:00
-
20:46
-
20:32
-
20:21
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:45
-
19:39
-
19:36