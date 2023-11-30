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Гол Егора Чинахова не помог «Коламбусу» одержать победу над «Монреалем»

Гол Егора Чинахова не помог «Коламбусу» одержать победу над «Монреалем»
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Сегодня, 30 ноября, «Монреаль Канадиенс» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коул Кофилд, Йоэль Армиа и Густав Линдстрём.

За «Коламбус» голами отметились российский нападающий Егор Чинахов и Патрик Лайне. На счету защитника Дмитрия Воронкова голевая передача.

После 22 матчей «Монреаль» занимает 12-е место в Восточной конференции с 22 очками. «Коламбус» расположился на 15-й строчке, набрав 18 очков в 24 играх.

Следующий матч «Монреаль» проведёт с «Флоридой Пантерз», а «Коламбус» сыграет с «Оттавой Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Лайне – 23:40     1:1 Ньюхук (Гуле, Судзуки) – 27:36     2:1 Чинахов (Воронков, Веренски) – 29:47     2:2 Кофилд (Дворак, Слафковски) – 34:08     2:3 Армиа (Мэтисон, Бэррон) – 57:03     2:4 Линдстрём (Мэтисон) – 59:03    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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