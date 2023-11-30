Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Егора Чинахова не помог «Коламбусу» одержать победу над «Монреалем»

Сегодня, 30 ноября, «Монреаль Канадиенс» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коул Кофилд, Йоэль Армиа и Густав Линдстрём.

За «Коламбус» голами отметились российский нападающий Егор Чинахов и Патрик Лайне. На счету защитника Дмитрия Воронкова голевая передача.

После 22 матчей «Монреаль» занимает 12-е место в Восточной конференции с 22 очками. «Коламбус» расположился на 15-й строчке, набрав 18 очков в 24 играх.

Следующий матч «Монреаль» проведёт с «Флоридой Пантерз», а «Коламбус» сыграет с «Оттавой Сенаторз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь