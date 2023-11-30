Яшкин не смог доиграть матч с «Автомобилистом», форварда увезли на скорой помощи

В эти минуты в Казани проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» принимает «Автомобилист». Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу казанского клуба.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.
В конце второй двадцатиминутки нападающий «Ак Барса» Дмтирий Яшкин покинул площадку, держась за руку после неудачного падения на вбрасывании. Как сообщает «БИЗНЕС Online», Яшкина увезли в больницу на скорой помощи.
В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 30-летний Яшкин сыграл 35 встреч, в которых забросил 18 шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Казани с нижнекамским «Нефтехимиком» 3 декабря. «Автомобилист» 2 декабря встретится в гостях с «Куньлунь Ред Стар».
- 30 ноября 2023
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