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Яшкин не смог доиграть матч с «Автомобилистом», форварда увезли на скорой помощи

Яшкин не смог доиграть матч с «Автомобилистом», форварда увезли на скорой помощи
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В эти минуты в Казани проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» принимает «Автомобилист». Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу казанского клуба.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Шипачёв (Кагарлицкий) – 10:51 (5x5)     2:0 Галиев (Петров) – 19:36 (5x5)     2:1 Макеев (Да Коста) – 25:07 (5x5)     3:1 Семёнов – 47:44 (5x5)     3:2 Широков (Валк, Да Коста) – 56:15 (5x4)    

В конце второй двадцатиминутки нападающий «Ак Барса» Дмтирий Яшкин покинул площадку, держась за руку после неудачного падения на вбрасывании. Как сообщает «БИЗНЕС Online», Яшкина увезли в больницу на скорой помощи.

ВИДЕО

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 30-летний Яшкин сыграл 35 встреч, в которых забросил 18 шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Казани с нижнекамским «Нефтехимиком» 3 декабря. «Автомобилист» 2 декабря встретится в гостях с «Куньлунь Ред Стар».

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