Главный тренер «Нефтехимика» рассказал, что канадский новичок может не сыграть за клуб

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» сообщил, что канадский новичок команды Зак Лесли может не сыграть за нижнекамский клуб. 29 ноября защитник был выменян из «Куньлуня».

«Омские пробки заставили понервничать? Ну конечно, когда ты опаздываешь на запланированное время, то нервничаешь. Но ничего, нас это не сбивает с толку, всё нормально, подготовка идёт своим чередом.

Когда сыграет Лесли? Там интересный вопрос. Согласовываются условия. Деталей пока не могу разглашать. Не факт, что он вообще у нас будет», — сказал Леонтьев.

29-летний защитник в текущем сезоне провёл за китайский клуб 30 матчей, в которых набрал семь очков — забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «-8». Всего в КХЛ на счету канадского игрока обороны 95 матчей, в которых Лесли отметился 46 очками — забил 11 голов и отдал 35 результативных передач с показателем полезности «-42».