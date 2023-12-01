21-летний вратарь «Трактора» Бутеец дебютировал в КХЛ. Его заменили на 25-й минуте

В эти минуты на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимает московское «Динамо». К началу третьего периода счёт 3:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В основе «Трактора» на этот матч вышел 21-летний голкипер Вячеслав Бутеец. Для молодого вратаря эта встреча стала дебютной в Континентальной хоккейной лиге. Тем не менее в первом периоде Бутеец пропустил две шайбы после 17 бросков, а во втором пропустил ещё один гол. В итоге тренерский штаб принял решение заменить голкипера на 25-й минуте на 25-летнего Никиту Подскребалина.

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