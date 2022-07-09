Российский вратарь, задрафтованный «Анахаймом», поделился эмоциями от «Дакс»

Российский голкипер системы челябинского «Трактора» Вячеслав Бутеец поделился эмоциями после того, как его задрафтовал «Анахайм Дакс». Вратарь ушёл в шестом раунде под 178-м номером.

«Безусловно, это был шок. Смотрел прямую трансляцию и, когда увидел свою фамилию, просто не поверил, что это я. На самом деле, даже сейчас ещё не до конца осознаю, что произошло. Ранее общался с представителем «Анахайма». Поэтому в глубине души надеялся на такое развитие событий, но, конечно, не был уверен в том, что меня точно задрафтуют.



Я второй челябинский голкипер после Сергея Мыльникова, которого задрафтовали в НХЛ? Да, и эта информация даёт большую ответственность. Это честь, которую нужно оправдать. Дальнейшие планы? Работать над собой, расти в техническом плане. Остальное остаётся как и было. Про какой-либо отъезд пока рано говорить. На данный момент у меня контракт с «Трактором». Нужно показывать себя и расти в Челябинске», — приводит слова Бутееца официальный телеграм-канал челябинцев.