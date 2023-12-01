Роман Ротенберг прокомментировал камбэк и победу СКА в матче с «Витязем» со счёта 0:2

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды в матче с «Витязем» (3:2 ОТ).

«Ожидали тяжёлой игры. Много эмоций потратили в предыдущих матчах. В эмоциональном плане было непросто ребятам. Было видно, что эмоционально выхолощены. Но потом нашли ключ к победе. Не имели права проигрывать в день хоккея. Такой хоккей нам нужен. Надеюсь, что такие матчи приведут больше мальчишек, больше детишек в хоккей.

Огромная благодарность всем ребятам. Вытащили на характере. «Витязь» — сильная, обученная команда. Система Боба Хартли, те же схемы, та же модель игры. Здорово сегодня сыграл «Витязь». Огромная благодарность сопернику. Нас всех с победой. Работаем дальше. У нас нет времени праздновать. Для нас самый важный — следующий матч», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.