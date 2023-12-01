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СКА отыгрался с 0:2 за период и сломил сопротивление «Витязя», одержав 10-ю победу подряд

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).

На 20-й минуте Иван Ежов вывел подмосковную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Воронков и Владислав Кара. На 31-й минуте Иван Воробьёв после паса Владислава Цицюры удвоил преимущество «Витязя». На 44-й минуте Александр Никишин отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Артём Земчёнок и Михаил Воробьёв. На 54-й минуте Владимир Алистров после паса Валентина Зыкова сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Михаил Воробьёв.

СКА до этого матча одержал девять побед подряд. «Витязь» занимал 21-е место в КХЛ из 23.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 3 декабря в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Витязь» 5 декабря примет «Салават Юлаев».