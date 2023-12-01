Р. Ротенберг: у нас очень много талантливых игроков, которые остались играть в России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды в матче с «Витязем» (3:2 ОТ).

«Хотелось, конечно, дать Михаилу Кабату игрового времени. Но, я думаю, всё впереди. Он отлично выглядит на тренировках. Это игрок, который точно себя проявит и точно поможет нам. Надеемся, что в следующих матчах он выйдет и поможет нам выиграть.

Наши таланты… У нас много талантливых игроков. Очень много у нас талантливых игроков, которые остались играть в России и радуют своей игрой наших болельщиков», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).