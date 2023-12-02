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«Салават» в меньшинстве и с пустыми воротами забил «Спартаку», сравняв счёт на 60-й минуте

«Салават» в меньшинстве и с пустыми воротами забил «Спартаку», сравняв счёт на 60-й минуте
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«Салават Юлаев» спас матч со «Спартаком» на последней минуте третьего периода.

За 2:02 до конца уфимцы, уступая со счётом 1:2, остались в меньшинстве после удаления защитника Николя Мелоша. На последней минуте «Салават», заменив вратаря на пятого полевого игрока, смог закрепиться в чужой зоне. Александр Хмелевски сделал наброс от синей линии. Иван Дроздов, в слоте ловко подставив клюшку, переправил шайбу в ворота и сравнял счёт за 32 секунды до завершения периода.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

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