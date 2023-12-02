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«Салават Юлаев» — «Спартак» 3:2 Б, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 2 декабря

«Салават» героически отыгрался на 60-й минуте и нанёс «Спартаку» 5-е поражение в 6 матчах
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2023, суббота. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Б
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Рубцов) – 11:28 (5x5)     1:1 Хмелевски (Дроздов) – 36:28 (5x5)     1:2 Галимов (Филин) – 57:35 (5x5)     2:2 Дроздов (Хмелевски, Хафизуллин) – 59:28 (5x5)     3:2 Хмелевски – 65:00    

На 12-й минуте Александр Беляев с передачи Германа Рубцова вывел москвичей вперёд. На 37-й минуте Александр Хмелевски после паса Ивана Дроздова сравнял счёт. На 58-й минуте Ансель Галимов с передачи Егора Филина забил второй гол в ворота уфимцев. За 32 секунды до завершения третьего периода «Салават» отыгрался. Юлаевцы получили удаление, но сняли вратаря, и Иван Дроздов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Александр Хмелевски и Динар Хафизуллин. Победный буллит реализовал Александр Хмелевски.

Таким образом, «Спартак» потерпел пятое поражение в шести встречах.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» в гостях сыграет с «Витязем». «Спартак» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 5 декабря.

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