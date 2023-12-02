«Салават» героически отыгрался на 60-й минуте и нанёс «Спартаку» 5-е поражение в 6 матчах

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

На 12-й минуте Александр Беляев с передачи Германа Рубцова вывел москвичей вперёд. На 37-й минуте Александр Хмелевски после паса Ивана Дроздова сравнял счёт. На 58-й минуте Ансель Галимов с передачи Егора Филина забил второй гол в ворота уфимцев. За 32 секунды до завершения третьего периода «Салават» отыгрался. Юлаевцы получили удаление, но сняли вратаря, и Иван Дроздов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Александр Хмелевски и Динар Хафизуллин. Победный буллит реализовал Александр Хмелевски.

Таким образом, «Спартак» потерпел пятое поражение в шести встречах.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» в гостях сыграет с «Витязем». «Спартак» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 5 декабря.