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«Забили больше одного, поэтому победили». Квартальнов оценил победу в матче с «Адмиралом»

«Забили больше одного, поэтому победили». Квартальнов оценил победу в матче с «Адмиралом»
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Главный тренер ХК «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов оценил победу в матче с «Адмиралом» (3:1).

«Забили больше одного, поэтому сегодня победили. Не давались нам в последнее время такие шайбы. И сегодня тоже рабочие, тяжёлые голы. Не легко даётся этот компонент. Парни молодцы. Ключевым был первый период, где мы нахватали четыре удаления и пропустили. Во втором периоде реабилитировались, в атаке не плохо сыграли, забили. Мы довольны победой.

Против Демченко давали какую-то установку? Мы же разбираем все команды. Есть какие-то нюансы, и мы об этом ребятам говорим. А когда они выходят на лёд, то сами принимают решения», — цитирует Квартальнова пресс-служба минского клуба.

«Динамо» удалось прервать четырёхматчевую серию поражений. Минский клуб одержал лишь вторую победу в последних 10 матчах.

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