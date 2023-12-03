Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» и прервало четырёхматчевую серию поражений

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и минским «Динамо». Победу в матче одержали минчане со счётом 3:1.

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников, которому ассистировали Даниил Гутик и Павел Шэн. Минчанам удалось перевернуть ход матча благодаря двум голам во втором периоде — отличились Сергей Кузнецов и Вадим Мороз. «Динамо» удвоило преимущество в счёте в середине третьего периода, когда первый гол за минский клуб забил защитник Роб Хэмилтон.

«Динамо» удалось прервать четырёхматчевую серию поражений. Минский клуб одержал лишь вторую победу в последних 10 матчах.