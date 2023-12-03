Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» и прервало четырёхматчевую серию поражений
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и минским «Динамо». Победу в матче одержали минчане со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Бучельников (Гутик, Шэн) – 07:33 (5x4) 1:1 Кузнецов (Дерябин) – 28:46 (5x5) 1:2 Мороз (Горбунов, Меркли) – 33:03 (5x5) 1:3 Хэмилтон (Пинчук) – 49:37 (5x5)
На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников, которому ассистировали Даниил Гутик и Павел Шэн. Минчанам удалось перевернуть ход матча благодаря двум голам во втором периоде — отличились Сергей Кузнецов и Вадим Мороз. «Динамо» удвоило преимущество в счёте в середине третьего периода, когда первый гол за минский клуб забил защитник Роб Хэмилтон.
«Динамо» удалось прервать четырёхматчевую серию поражений. Минский клуб одержал лишь вторую победу в последних 10 матчах.
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