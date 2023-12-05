Андрей Василевский признан второй звездой матча с «Далласом»

Сегодня, 5 декабря, «Тампа-Бей Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арене» завершилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данного матча. Все трое были выбраны из состава победителей. Так первой звездой признан канадский форвард Брэндон Хагель. Второй звездой стал российский голкипер Андрей Василевский, совершивший по ходу данного матча 25 спасений своих ворот.

Третья звезда — канадский нападающий Энтони Чирелли, отличившийся по ходу матча двумя заброшенными шайбами.

Напомним, Василевский оформил шат-аут, который стал для него первым в нынешнем сезоне НХЛ.