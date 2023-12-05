«Вашингтон» пропустил издевательский гол в своём большинстве, пропустив выход «2 в 0»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода хозяева впереди — 6:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пять голов «койотов» в первом периоде уложились в 10-минутный интервал времени. Счёт в матче был открыт на девятой минуте, когда хозяева реализовали большинство — отличился Логан Кули. Следом точными бросками отметились Майкл Карконе (11-я минута), Ник Шмальц (15, 18) и Джейсон Цукер (19).

Во втором периоде столичная команда пропустила ещё одну шайбу, которая была заброшена в тот момент, когда «Вашингтон» находился на льду в большинстве. Шведский защитник гостей Расмус Сандин допустил грубый обрез в средней зоне, вследствие которого Александр Керфут и Ник Бьюгстад выскочили «2 в 0» на голкипера Чарли Линдгрена.

Двое нападающих «Койотс» хладнокровно разложили американского вратаря, несколько раз издевательски обыгравшись между собой, доиграв момент до верного завершения — точку в комбинации поставил Бьюгстад.

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