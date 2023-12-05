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«Аризона» последовательно обыграла пять последних чемпионов НХЛ

«Аризона» последовательно обыграла пять последних чемпионов НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на «Маллетт-Арене» в Темпе (США) и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

Примечательно, что эта победа стала для «койотов» пятой кряду, и каждая из них была одержана над недавним обладателем Кубка Стэнли. Более того, получилось так, что «Аризона» последовательно обыграла пять последних чемпионов НХЛ.

Сначала команда Андре Туриньи одержала победу в матче с «Вегас Голден Найтс» (2:0, чемпион-2023), затем была обыграна «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1, 2020-2021), следом — «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ, 2022), затем — «Сент-Луис Блюз» (4:1, 2019) и вот теперь «Вашингтон» (6:0, 2018).

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