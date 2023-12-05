Жамнов – о Ковальчуке: мы всё продумали до конца, это будет полноценная помощь «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над «Динамо» (8:7 ОТ) в столичном дерби прокомментировал подписание контракта с олимпийским чемпионом Ильёй Ковальчуком.

«Мы видим, как будем использовать Ковальчука. Но вам не расскажем. Всему свое время, сами увидите. Никто не собирается формировать его возвращение. Выпустим только тогда, когда будем понимать, что он будет готов.

Надо сделать правильные шаги. Я знаю, что он тренируется, что в хорошей физической форме. Я в нём даже не сомневался в этом плане. Думаю, скоро вы его увидите.

Чего ждём от него больше – помощи на льду или лидерства в раздевалке? У нас есть Алексей Ковалёв, который вернулся в большой спорт после полугода. Думаю, это помощь везде. И в раздевалке, и на льду. Всё‑таки колоссальный опыт. Мы долго вместе этот шаг обсуждали, всё продумали до конца, это будет полноценная помощь нашему клубу», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.