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Илья Ковальчук рассказал о своём возвращении в «Спартак»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук прокомментировал своё возвращение в «Спартак», воспитанником которого он является.

«Контракт со «Спартаком» будет подписан сегодня. Блудный сын вернулся домой. Задача клуба — попасть в плей-офф. Прекрасно осознаю, что делаю, это не непонятный шаг, выверенное решение.

По поводу моего дебюта за клуб всё решит тренер Алексей Жамнов. Якушев сказал, что я проведу первый матч за «Спартак» 24 декабря? Он выдал желаемое за действительное», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 40-летний Илья Ковальчук является воспитанником московского «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/2021. Последним клубом Ковальчука был «Авангард».