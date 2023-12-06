«Не будет порхать на льду, как в 20 лет». Плющев оценил переход Ковальчука в «Спартак»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев, руководивший юниорской сборной России по хоккею в 2001 году (команда выиграла золотые медали чемпионата мира с Ильёй Ковальчуком в составе), оценил переход 40-летнего форварда в «Спартак».

«Об этом уже давно говорили, что ведутся переговоры, что «Спартак» заинтересован в Илье. Я думаю, что впервые за 15 лет клуб имеет возможность удачно выступить в финальной части Кубка Гагарина. Опыт Ильи может помочь — и поможет, скорее всего — игрокам в сложную минуту. Ну, может, и тренерам принять правильные решения в экстремальных ситуациях. В общем-то, всё нормально. Я думаю, что здесь сочетается и, скажем так, пиар-часть, и в том числе то, что это действительно тот игрок, который может сделать вещи, которые многим могут быть неподсильны. Так что это всё нормально. Тем более что болельщики хотят, наверное. Давно хотели увидеть своего воспитанника в родной форме «Спартака».

Илье 40 лет, может, лучше было бы взять его на управленческую должность? Во-первых, Илья никогда не говорил, что закончил и повесил коньки на гвоздь. Во-вторых, он никогда не стремился к какой-то административной работе. В-третьих, я думаю, что были взвешены все «за» и «против», и перетянули «за» в пользу того, чтобы использовать Ковальчука как игрока. Думаю, ему и самому эта роль была более интересна.

Перерыв в два года? Ну, Илья тоже не мальчик. Он предполагал, что и как будет, когда он встанет на коньки. Наверное, какое-то время он использовал для своей подготовки. Поэтому говорить о том, что он будет, как в 17, 19, 20 лет, порхать, — конечно, нет. Но опыт есть опыт. И то, что сможет он на площадке своим присутствием, наверное, многим это просто будет не дано», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.