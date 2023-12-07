Гол Дадонова не помог «Далласу» добиться победы над «Флоридой» в матче НХЛ

В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Даллас Старз» (5:4).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Эван Родригес, а также Сэм Райнхарт, Картер Вераге и Александр Барков.

У гостей отличились Радек Факса, Мэйсон Марчмент, Евгений Дадонов и Томас Харли.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отметился в этой встрече 29 сейвами.

«Пантерз» набрали 32 очка и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Старз» остались с 31 очком и идут пятыми на Западе.