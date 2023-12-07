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Гол Дадонова не помог «Далласу» добиться победы над «Флоридой» в матче НХЛ

Гол Дадонова не помог «Далласу» добиться победы над «Флоридой» в матче НХЛ
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В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Даллас Старз» (5:4).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Эван Родригес, а также Сэм Райнхарт, Картер Вераге и Александр Барков.

У гостей отличились Радек Факса, Мэйсон Марчмент, Евгений Дадонов и Томас Харли.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отметился в этой встрече 29 сейвами.

«Пантерз» набрали 32 очка и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Старз» остались с 31 очком и идут пятыми на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Родригес (Миккола, Райнхарт) – 04:39     1:1 Факса (Стил, Харли) – 13:42     2:1 Райнхарт (Барков, Родригес) – 18:14     3:1 Вераге (Беннетт, Миккола) – 20:24     3:2 Марчмент (Дюшейн, Хейсканен) – 40:39 (pp)     3:3 Дадонов (Хаканпяя, Джонстон) – 44:15     4:3 Барков (Райнхарт, Родригес) – 44:52     5:3 Родригес (Экман-Ларссон, Экблад) – 48:00 (pp)     5:4 Харли (Марчмент) – 52:26 (pp)    
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