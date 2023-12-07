Гол Дадонова не помог «Далласу» добиться победы над «Флоридой» в матче НХЛ
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В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Даллас Старз» (5:4).
Шайбами в составе победителей отметились дважды Эван Родригес, а также Сэм Райнхарт, Картер Вераге и Александр Барков.
У гостей отличились Радек Факса, Мэйсон Марчмент, Евгений Дадонов и Томас Харли.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отметился в этой встрече 29 сейвами.
«Пантерз» набрали 32 очка и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Старз» остались с 31 очком и идут пятыми на Западе.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Родригес (Миккола, Райнхарт) – 04:39 1:1 Факса (Стил, Харли) – 13:42 2:1 Райнхарт (Барков, Родригес) – 18:14 3:1 Вераге (Беннетт, Миккола) – 20:24 3:2 Марчмент (Дюшейн, Хейсканен) – 40:39 (pp) 3:3 Дадонов (Хаканпяя, Джонстон) – 44:15 4:3 Барков (Райнхарт, Родригес) – 44:52 5:3 Родригес (Экман-Ларссон, Экблад) – 48:00 (pp) 5:4 Харли (Марчмент) – 52:26 (pp)
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