Афиногенов: если Овечкин побьёт рекорд Гретцки, это поставит его на место величайшего

Чемпион мира, бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов заявил, что если капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд по голам Уэйна Гретцки, то займёт его место величайшего хоккеиста в истории игры.

«Если побьёт рекорд Гретцки, можно будет считать его величайшим в истории? Конечно. Это такой рекорд был, который невозможно было представить, что кто-то приблизится к нему. Поэтому, естественно, можно считать так. Он уже один из величайших игроков. Поэтому, если он побьёт рекорд Гретцки, это поставит его на место величайшего», — сказал Афиногенов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

На счету Овечкина 827 голов в НХЛ. До повторения рекорда Гретцки россиянину остаётся 67 шайб.