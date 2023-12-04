«Отец Время догоняет его». Реакция Америки на затормозившуюся погоню Овечкина за Гретцки

В Америке отвечают, почему Ови проваливает сезон и догонит ли он Великого канадца. Россиянина любят, ненавидят и уже признают Величайшим.

Неудачи Александра Овечкина на старте сезона продолжаются. Хотя именно «стартом сезона» нынешний этап называть уже сложно — сыграно уже примерно 25% чемпионата. А после 21 матча у Ови по-прежнему всего пять голов. В шести последних встречах россиянин вовсе не забивал — это повторение худшей личной «засухи» в нынешнем сезоне.

До сих пор непонятно, что именно так влияет на нападающего «Вашингтона». Можно было бы назвать всю игру «столичных» — да вот только в последних 10 матчах команда одержала аж семь побед. На старте сезона в такие результаты в будущем верилось с трудом. Но это реальность.

Может быть, проблема в хандре товарищей по звену? Евгений Кузнецов проваливает очередной сезон, Никлас Бекстрём вовсе почти завязал с хоккеем, Ти Джей Оши вновь выступает слабо, а сейчас в лазарете…

Невезение? Оно тоже присутствует. Несмотря на то что Овечкин бросает лишь немногим меньше привычных показателей, его броски кажутся менее опасными. Реализация страдает очень сильно. Да и можно посчитать, сколько раз судьи отменяли голы «Вашингтона», в которых поучаствовал Ови, или же сколько раз он сам попадал в каркас ворот. Помимо объективных неудач, немала доля и невезения. Да и влияние возраста нельзя сбрасывать со счетов.

Другой вопрос, который не меньше беспокоит фанатов, экспертов да и весь хоккейный мир, — что теперь будет с рекордом Уэйна Гретцки? Он устоит? Ови всё же не сможет? Или после спада он разразится кучей голов?

Давайте узнаем, что об этом думают североамериканские эксперты. Они ответили на все волнующие вопросы, нашли причины спада Овечкина и рассказали, устоит ли рекорд Гретцки.

«Я отказываюсь в это верить»

Журналист Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт комплексно проанализировал игру капитана «Вашингтона» в нынешнем сезоне. Обозреватель выделил сильные и слабые стороны Ови и даже встал на его защиту.

«Казалось, что для Алекса Овечкина не было лучшей возможности приблизиться к Гретцки, чем в матче с «Сан-Хосе» 28 ноября. У «Шаркс» худшая защита в НХЛ и место в топ-5 худших по меньшинству. Овечкин девять раз попытался бросить, пять раз попал в створ, но ни один из его бросков не смог пробить вратаря Маккензи Блэквуда. Овечкин, казалось, имел хорошую возможность при игре в большинстве в первом периоде, нанеся, возможно, самый точный бросок из своего «офиса» за весь сезон — но только для того, чтобы попасть в штангу.

Теперь, имея пять голов в 21 матче, Овечкин двигается по графику всего в 23 шайбы в этом сезоне. Или, говоря более мрачно, в таком темпе Ови побьёт рекорд Уэйна Гретцки где-то в сезоне-2026/2027.

Текущий темп Овечкина, равный 23 голам, позволит ему приблизиться на расстояние 49 шайб от Гретцки к концу сезона. Если для Алекса это новая норма и с этого момента он сможет забивать именно столько, то он не доберётся до 894 голов, пока будет действовать текущий контракт.

Статистика Овечкина

В этом прогнозе есть два важных и непростых предположения. Первое: Овечкин отыграет все 82 матча сезона, что далеко не гарантировано для игрока в конце четвёртого десятка — начале пятого. Но второе предположение обнадёживает: нынешний темп Алекса является точным отражением его игры в атаке сейчас и в будущем. Я отказываюсь в это верить.

Овечкин реализовал только один из своих 38 бросков при игре «пять на пять» (статистика приведена по состоянию после матча с «Сан-Хосе». — Прим. «Чемпионата»), реализация составляет 2,6% — или примерно на 10% меньше, чем в последних сезонах. Что касается игры в большинстве, Овечкин забил один гол при 26 бросках, процент реализации составляет 3,9, что опять же примерно на 10% меньше, чем в предыдущих сезонах. Если бы у меня было всего две секунды, чтобы объяснить низкую результативность Овечкина в этом сезоне, я бы сказал: «Не повезло». А затем громко вздохнул бы, как Чарли Браун.

Потому что, если опустить тему голов, Овечкин всё ещё делает овечкинские дела. Его индивидуальные атакующие показатели не сильно упали по сравнению с предыдущими сезонами.

Статистика Овечкина

По сравнению с прошлым чемпионатом, он наносит всего на два броска меньше в среднем на час игрового времени, хотя из кругов вбрасывания у него заметно меньше бросков.

Статистика Овечкина

Падение бросков Овечкина в количестве и качестве, похоже, зависит от того, кто является его опорой в звене. С Диланом Строумом он справлялся заметно лучше (140 минут), чем с Евгением Кузнецовым (78 минут).

Показатели Овечкина Со Строумом С Кузнецовым Попытки бросков 18,9 14,6 Шансы с высокой опасностью 3,9 1,5 Шансы забить 8,6 6,1 Ожидаемые голы 0,9 0,8

Единственное оправдание для игры Овечкина с Кузнецовым — если клуб надеялся показать Кузю в лучшем свете для обмена. В этом случае и результаты, и игра в защите саботируют цифры. Если вы хотите, чтобы Овечкин был продуктивным, а ваша команда в целом — лучше, то Строум — правильный выбор.

***

Рассчитывать темп голов в начале сезона — глупая идея. Когда игрок забивает два гола в первой встрече сезона, а затем кто-то говорит, что он забросит 164 шайбы, вопрос «Кто этого ожидает?» — на вершине среди моих наименее любимых хоккейных моментов. Нынешний голевой темп Овечкина удручает, но я не считаю это надёжным сигналом, демонстрирующим нынешний талант игрока, или что это является приговором к какой-то мрачной судьбе. Я вижу три вещи:

отражение страшного невезения;

предположение, что будущие результаты будут лучше;

обязанность команды лучше его поддерживать.

Признаюсь, я удивлён, что «Кэпиталз» до сих пор не выполнили последний пункт. Летом я считал, что погоня Овечкина за рекордом по количеству голов и общие перспективы команды противоречат друг другу, но сейчас они идеально совпадают: низкая результативность Овечкина стоит команде побед. Они знают, какие игроки ему нужны для помощи, и у них есть пространство для работы под потолком зарплат на сумму более $ 7 млн. Так что вперёд!» — заключил Хассетт.

«Такими темпами он забьёт 14–15 голов вратарям»

Журналист Sportsnet Адам Винган порассуждал о том, сможет ли Ови побить рекорд Гретцки, и нашёл главную проблему этого сезона.

«Сможет ли Великая Восьмёрка догнать Великого?

Продолжающаяся погоня Алекса Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки должна была стать одной из главных сюжетных линий этого сезона. Но Овечкин, который в начале сезона отставал от Гретцки на 72 гола, переживает худший старт в своей знаменитой карьере с пятью голами в 21 матче — это темп в 23 шайбы за 82 встречи.

Большая часть проблемы заключается в паршивой игре в большинстве «Вашингтона», который реализовал 5,7% попыток — худший результат в лиге. Овечкин забил один раз при 59 попытках бросков в большинстве (1,7%), почти все из которых были осуществлены из его «офиса» в левом круге вбрасывания. (Только Давид Пастрняк нанёс больше бросков в большинстве.)

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Новый тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери намеревался сделать игру в большинстве более динамичной, но с 29 октября по конец ноября команда шла с результатом 0 голов после 31 попытки — и засуха из 11 матчей, самая продолжительная в истории франшизы.

Без функциональной игры в большинстве погоня Овечкина за историей займёт гораздо больше времени», — написал Винган.

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ Мартин Бирон также поделился мнением о том, сколько голов забьёт Ови в нынешнем сезоне.

«Овечкин не сможет забить 30 голов в этом сезоне? Согласен, я так думал ещё до начала сезона, когда смотрел на состав «Вашингтона». А теперь и Бекстрёма нет. Большинство уже не работает так, как раньше. У него всего три гола, забитых вратарям. Значит, такими темпами он забьёт 14-15 голов голкиперам. До 30 он не доберётся. В это трудно поверить, учитывая, что он лучший снайпер поколения. Надо прибавлять», — сказал Бирон в эфире TSN.

Другой экс-хоккеист НХЛ, бывший защитник Карло Колайаково предположил, установит ли капитан «столичных» антирекордный личный результат по количеству голов.

«32 гола за сезон — худший результат в карьере Овечкина, в этом чемпионате он установит антирекорд или забросит больше 32? Я скажу это чётко. Да, он слабо начал сезон, бóльшая часть которого ещё впереди. Но единственная вещь, которую Овечкин держит в голове, — это рекорд Уэйна Гретцки. Так что он забьёт больше 32 голов, чтобы приблизиться к достижению канадца», — сказал Колайаково.

«Побьёт ли Ови рекорд Гретцки? Это и ежу понятно»

Аналитики TSN Джейми Макленнан, Брайан Хейз и Джино Реда обсудили проблемы Овечкина на старте сезона и прикинули, побьёт ли Ови вечный рекорд.

Макленнан: Побьёт ли Ови рекорд Гретцки? Я всё ещё думаю, что это и ежу понятно. Сейчас мы просто пытаемся понять, сколько времени это займёт. Он выдал слабый старт, медленно вошёл в сезон. Мы все думали, что этот парень просто быстро оклемается и продолжит набивать статистику в течение многих лет. Потому что он всегда был стойким, огромным монстром.

Сейчас он слабо начал сезон. Отец Время догоняет его. И вы можете заметить, что он, будучи специалистом по игре в большинстве, в формате «пять на пять» не создаёт много моментов. Несколько голов забил в пустые ворота.

Я не сомневаюсь, что он сможет преодолеть эту проблему. Может быть, временной период, который потребуется для этого, немного увеличился из-за его игры.

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Хейз: В этом я соглашусь с тобой, Джейми. Думаю, что это вопрос времени. Нужно дать ему немного времени в этом сезоне. Он всё ещё идёт по графику на 23 гола за чемпионат. Многие игроки в НХЛ смогли бы принять этот факт, но…

Макленнан: Но не Овечкин…

Хейз: …но мы понимаем, что не Ови. Единственная вещь, способная остановить его и не дать побить рекорд Гретцки, — это травмы, ослабевание организма. Он по-прежнему не пропускает матчи. Он по-прежнему играет в каждой встрече более 20 минут. У него было два подряд матча без бросков в створ — после этого он сотню раз потревожил вратарей своими бросками. Если он остаётся здоровым и бросает, он будет забивать. Овечкин всё ещё будет голеадором, с которым в НХЛ придётся считаться.

Реда: Отойдём от темы здоровья. Что насчёт фактора Никласа Бекстрёма? Он ассистировал Ови 279 раз из 827 — больше трети! Бекстрём покинул команду на этот сезон, мы не знаем, когда он вернётся — если вообще вернётся. Это стало важной частью его слабого старта сезона?

Хейз: Да. И это наверняка будет ослаблять Ови. Бекстрём — волшебник на льду. Эти двое имеют связь на льду, подобную Халлу и Оутсу, Гретцки и Курри. Но он всё ещё играет с Кузнецовым в первом звене. Играет по 20 минут за матч. Однако в его игре нет целостного темпа. Я не буду спорить с этим. Были времена, когда мы думали, что это, может быть, «прикончит» его нынешний сезон. Если не следующий. Этого, вероятно, больше не повторится. И если Овечкин будет играть через три-четыре года и всё ещё не сможет побить рекорд Гретцки, потенциально это будет выглядеть отвратительно.

Реда: И это заставляет нас обратиться к математике. Если Ови в среднем будет забивать 30+ голов за сезон, он побьёт рекорд в 40-41 год. Если он «сдаст», то обгонит Гретцки в 42-43 года. Не запятнает ли это его наследие, если он дохромает до рекорда?

Макленнан: Запятнает — в краткосрочной перспективе. Но давайте не будем забывать: Уэйн Гретцки забил девять голов в своём последнем сезоне. Не думаю, что это запятнало всё, что он сделал (смеётся).

Хейз сказал это ранее. Отец Время непобедим. Так что да, это может выглядеть не особо здорово, когда игрок перестаёт быть продуктивным, доползая до финишной линии. Но за весь объём работы, который он проделал, я запомню Алекса Овечкина доминирующей силой, величайшим снайпером всех времён. А он ведь получит это прозвище. Это просто вопрос времени. Но прямо здесь и сейчас наблюдать, как парень забивает восемь голов в своём последнем сезоне, — это не то, чего ты хочешь, это не оптимальный вариант. Но нам, возможно, придётся наблюдать за этим, держа в памяти его продуктивность.

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Хейз: Да, это выглядит очень точно. Это может быть прецедентом. Ещё раз, я думаю, что это будет выглядеть уродливо. Правда. Надеюсь, что это не коснётся Овечкина. Как я уже сказал, вопрос в целостности темпа в игре Алекса, потому что, на мой взгляд, он уже утвердился в статусе величайшего голеадора всех времён. Но, если в конце он будет выглядеть победителем, когда команда будет отдавать передачи или бросать, молясь, чтобы шайба попала в его клюшку, голень или локоть и залетела в ворота, это будет выглядеть не очень хорошо. Это не сказочный конец для парня, который был поистине грозным забивалой с той самой секунды, когда дебютировал в НХЛ.

Реда: Довольно честно, парни. Думаю, мы сейчас заходим в зону печали. У Овечкина всего два гола в октябре, три — в ноябре; два из пяти были забиты в пустые ворота. Это разительно отличается от того, что должен показывать девятикратный обладатель «Морис Ришар Трофи».

«Раньше казалось, что Овечкин стопроцентно побьёт рекорд Гретцки»

Аналитики NHL Network Стю Гримсон и Томас Хайки также обсудили ситуацию Овечкина.

Гримсон: Мы предполагали, что к 1 января Ови будет отставать от Гретцки на 60 голов. Вы знаете, что за звание лучшего снайпера всех времён развернулась гонка. В настоящее время она выглядит следующим образом. Уэйн Гретцки имеет рекордный результат — 894. На 67 голов отстаёт Ови. 827 шайб за карьеру. Разница составляет 67 голов. Ситуация становится всё интереснее.

Раньше казалось, что Овечкин стопроцентно побьёт рекорд Гретцки, что Ови точно догонит Уэйна. Однако сейчас у Алекса пять голов. В этом сезоне он идёт по графику в 20 шайб. Ови не забивал ниже 32 голов ни в одном чемпионате, ни в одном полном сезоне, который провёл в НХЛ. 32 шайбы были отправной точкой, базовым показателем. Обычно он забивал 35, 40, 50 голов. Он добирался до отметки в 60 шайб и больше. Так что становится действительно интересно.

Этому мужику 38 лет. Если вам ещё не исполнилось 35 лет или больше, то вы знаете, что откладываете голевые свершения ещё на полгода, на следующий год. Сможет ли он играть до 41-42 лет?

Хайки: Но ему нужно всего лишь семь голов в этом месяце. Это всё, что ему нужно, верно?

Гримсон: Семь голов позволят ему добраться до отставания всего на 60 шайб. Это интересно.

«Я ненавидел Овечкина. Не хочу, чтобы он побил рекорд»

Журналисты Sportsnet Ник Кипреос, Джастин Бёрн и Сэм МакКи устроили, пожалуй, самое интересное обсуждение. В своём подкасте аналитики честно ответили на вопрос, хотят ли они, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки. Кроме того, они сравнили канадца и россиянина с легендарными гольфистами — Джеком Николаусом и Тайгером Вудсом. Последний долго гнался за рекордом первого по количеству побед на мэйджорах (18 против 15), но в итоге потерпел неудачу.

Кипреос: Какие результаты у «Вашингтона», когда Ови не получает шансов и не забивает, как Ови?

Бёрн: После матча с «Кингз» 11 побед, шесть поражений в основное время и два — за пределами основного времени.

Кипреос: Звучит как крепкий хоккейный клуб.

Бёрн: Они обыграли «Лос-Анджелес», который сейчас так хорош! Нам следует оценить их преимущество…

Кипреос: У Ови всего два броска по воротам. Я не думаю, что Ови нанёс сильно больше бросков, чем два-три. Мы больше не видим, как Алекс бросает, например, по восемь-десять раз за матч.

Бёрн: Да, и это действительно показывало его превосходство: он постоянно добирался до шайбы. Он был рядом. И нанёс два броска.

Кипреос: Два… И сколько он сыграл? 20 минут?

МакКи: 13 минут. Он сыграл по 22 и 23 в предыдущих двух матчах.

Кипреос: Понял. Я невнимательно следил.

МакКи: Он сыграл 13 минут. Так что не знаю, может, он получил повреждение или что-то в этом роде в матче с «Лос-Анджелесом». В предыдущих четырёх встречах, включая эту, он не набирал очков. У него пять голов в сезоне. По общему количеству голов он занимал к этому моменту 125-е место в лиге. И, если не ошибаюсь, две шайбы он забросил в пустые ворота.

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Кипреос: Вам не кажется, что это…

МакКи:… что это (вероятно, имеется в виду спад Овечкина. — Прим. «Чемпионата») началось.

Кипреос: Что?

МакКи: Это началось. Это происходит. Бёрн был прав!

Бёрн: Гретцки, должно быть, чувствовал себя так же, как Джек Николаус, когда Тайгер Вудс впервые получил травму. Что-то вроде: «Знаете, я вдруг потерял уверенность, что мой вечный рекорд побьют».

МакКи: Я действительно думаю, что это достойная параллель. Казалось, что Вудс наверняка «вынесет» Николауса, пока он не упёрся в стену, не достиг потолка.

Кипреос: Я понимаю. Так было всегда. Вы хотите, чтобы канадец сохранил этот рекорд. Какими бы ни были ваши политические взгляды, я это понимаю. Трудно не чувствовать то же самое, не так ли?

МакКи: С Овечкиным?

Кипреос: Да, с тем, что он побьёт рекорд Гретцки.

МакКи: Согласен.

Кипреос: Но какая-то часть меня говорит: он был так хорош — и в течение такого долгого периода времени. И я не уверен, что именно чувствую по этому поводу. Типа, а кто не любит Гретцки? Но он сказал это. Кто-то должен бить рекорды. Гретцки сам это сказал. Другой вопрос: в глубине души хочет ли он сохранить свой рекорд, если рассматривать это с эгоистичной человеческой точки зрения? Я понимаю его. Я бы хотел, чтобы мой рекорд удержался. Но в то же время… мы никогда больше не увидим кого-либо, кто снова сможет приблизиться к рекорду Гретцки, не так ли?

МакКи: В точку.

Бёрн: Мэттьюс идёт по тому же пути. (все смеются) Если сравнивать с началом карьеры Ови… Овечкину, на мой взгляд, просто нужно заполучить титул лучшего снайпера всех времён. Потому что у него есть…

Кипреос: Но не по фактическому количеству голов.

Бёрн: Верно. Потому что я думаю, что эра, в которую он играл, был иной, чем эпоха Гретцки.

МакКи: Это справедливо. Он величайший, но не по количеству шайб, которые залетели в чужие ворота после его бросков.

Бёрн: Да. Но если бы тогда было больше способов, которыми каждый мог забивать, когда вратари носили…

МакКи: Я забью на это, пофиг. Я ненавидел Ови с момента, когда следил за молодёжным чемпионатом мира. Я никогда не был большим фанатом Овечкина. Так что я не хочу, чтобы он побил рекорд.

Бёрн: Буду честен, я тоже.

Кипреос: Я следил за его игрой, когда он выиграл Кубок Стэнли. Барри Тротц описал превращение Ови из парня, который выглядит так, будто может только забивать голы и, вероятно, думать чаще всего о самом себе, в парня, который был готов сделать всё возможное, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Это вызывает большое уважение.

Бёрн: Вы думаете, что у Тайгера есть Чарли Вудс на подходе, и также у Алекса есть Сергей Овечкин, который скоро станет парнем, забивающим голы.

МакКи: Это произойдёт устрашающе быстро. Мы будем такие: «О, детям Овечкина уже 14 лет. Скауты уже следят за ними» (смеётся). Как будто они уже зажгли.