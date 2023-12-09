Никита Гусев рассказал об идее выйти на конкурс капитанов в пивном шлеме

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев, вышедший на конкурс капитанов на Матче звёзд КХЛ в пивошлеме, рассказал, как планировался данный перформанс.

«Думаю, что пить водичку с газом и лимончиком гораздо лучше. Помогло «Динамо» сделать мне такой шлем, инициатива и от меня исходила в том числе, решили, что это будет весело. Обычно на буллитах что-то такое выдумывают, а мы вот решили на капитанском конкурсе», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, на Матче звёзд Гусев является капитаном сборной Дивизиона Тарасова.

Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 будет проходить 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.