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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
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16:30 Мск
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Никита Гусев рассказал об идее выйти на конкурс капитанов в пивном шлеме

Никита Гусев рассказал об идее выйти на конкурс капитанов в пивном шлеме
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Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев, вышедший на конкурс капитанов на Матче звёзд КХЛ в пивошлеме, рассказал, как планировался данный перформанс.

«Думаю, что пить водичку с газом и лимончиком гораздо лучше. Помогло «Динамо» сделать мне такой шлем, инициатива и от меня исходила в том числе, решили, что это будет весело. Обычно на буллитах что-то такое выдумывают, а мы вот решили на капитанском конкурсе», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, на Матче звёзд Гусев является капитаном сборной Дивизиона Тарасова.

Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 будет проходить 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.

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