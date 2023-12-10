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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
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16:00 Мск
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Никишин рассказал, принципиально ли ему было выиграть конкурс на силу броска

Никишин рассказал, принципиально ли ему было выиграть конкурс на силу броска
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Защитник СКА Александр Никишин поделился эмоциями от выступления на Матче звёзд КХЛ. Игрок обороны стал победителем конкурса «Сила броска».

«Впечатления интересные, классно посмотреть новую арену, потому что в Лиге есть классные дворцы. Этот – номер один для меня, надеюсь, что ещё предстоит поиграть здесь. Выиграть конкурс на силу броска не то, чтобы было принципиально, просто интересно. В том году не выиграл, не знал определённые хитрости. В этот раз получилось, хотя мне показалось, что я сильнее вложился. Какие хитрости? Разогнаться хорошо и поднять шайбу. Думаю, к рекорду Рязанцева тяжело будет приблизиться. Если он так бросал в матчах, не представляю, как такое ловить», — цитирует Никишина пресс-служба КХЛ.

При броске Никишина была зафиксирована скорость 168,28 км/ч.

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Никишин стал победителем конкурса на самый сильный бросок на Матче звёзд КХЛ
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