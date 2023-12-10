Никишин рассказал, принципиально ли ему было выиграть конкурс на силу броска

Защитник СКА Александр Никишин поделился эмоциями от выступления на Матче звёзд КХЛ. Игрок обороны стал победителем конкурса «Сила броска».

«Впечатления интересные, классно посмотреть новую арену, потому что в Лиге есть классные дворцы. Этот – номер один для меня, надеюсь, что ещё предстоит поиграть здесь. Выиграть конкурс на силу броска не то, чтобы было принципиально, просто интересно. В том году не выиграл, не знал определённые хитрости. В этот раз получилось, хотя мне показалось, что я сильнее вложился. Какие хитрости? Разогнаться хорошо и поднять шайбу. Думаю, к рекорду Рязанцева тяжело будет приблизиться. Если он так бросал в матчах, не представляю, как такое ловить», — цитирует Никишина пресс-служба КХЛ.

При броске Никишина была зафиксирована скорость 168,28 км/ч.