NBC Sports: округу Колумбия будет сложно конкурировать с Вирджинией за «Кэпиталз»

Журналист NBS Sports Грант Паульсен назвал основные причины, по которым хоккейный «Вашингтон Кэпиталз» и баскетбольный «Вашингтон Уизардз» в скором времени могут переехать в Вирджинию.

«Есть много причин, из-за которых Тед (Леонсис, владелец клуба. — Прим. «Чемпионата») не поладил с округом Колумбия. Всё из-за того, что его команды, будучи последними в своих видах спорта, не смогут вернуть на трибуны фанатов в постковидный период, учитывая, что метро полностью закрывается в 22:00 (из-за ковидных ограничений. — Прим. «Чемпионата»).

Суть в том, что в Вирджинии он получит всё, что ему нужно, включая современную инфраструктуру. Округу Колумбия действительно сложно будет конкурировать в такое время», — написал Паульсен в социальных сетях.