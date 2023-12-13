Мэр округа Колумбия пытается удержать «Вашингтон Кэпиталз» от переезда в штат Вирджиния

Законодатели штата Вирджиния одобрили выделение земли под строительство новой арены для «Кэпиталс» и «Уизардс» из НБА, сообщает 7News. Предполагается, что компания Monumental заключит договор аренды с местными властями сроком на 40 лет. В свою очередь мэр округа Колумбия, где сейчас располагается и играет «Вашингтон», одобрил масштабную реконструкцию Capital One Arena в качестве последнего шага по сохранению «Кэпиталз» и «Уизардз» в Вашингтоне.

Сейчас команды из Вашингтона играют на арене Capital One в центре города, которая была открыта в 1997 году. Арена принадлежит Теду Леонсису, основателю и генеральному директору компании Monumental.

Новая арена должна будет разместиться в районе Потомак-Ярд в Александрии (пригороде столицы США, находящемся на территории штата Вирджиния) и будет находиться в 15 километрах к югу от нынешнего стадиона. Проект предполагает строительство целого спортивного района с ареной для команд НХЛ и НБА, концертного зала на 3000 мест, отелей и штаб-квартиры Monumental.

В случае одобрения проекта, строительство может начаться в 2025 году, а завершиться – в 2028-м. Тогда же может состояться переезд команд.