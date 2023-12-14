Главный тренер СКА объяснил, почему Грицюк зачастую не проходит в состав в сезоне КХЛ

Главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг после победы над командой «Звёзды и ВХЛ» (5:2) объяснил, почему Арсений Грицюк зачастую не проходит в состав армейского клуба в сезоне КХЛ.

«Продолжаем бить в победный гонг, всё так же, как и на майском туре. Работаем дружно вместе. Надо отметить, что клубный уровень и сборная России – это совершенно разный уровень. Это надо честно всем понимать, вы это видите по лидерам команд КХЛ. Себя проявили ребята с международным опытом, тем, у кого такого опыта не было, было намного сложнее. Но это не значит, что в следующей игре они не покажут свой лучший хоккей. Это серьёзный опыт, важная игра, чтобы наладить взаимопонимание. Команда стала дружнее, проявила характер, а без характера ничего не выиграть. Мы все это прекрасно понимаем.

Грицюк по состоянию здоровья не попадал в состав СКА. Понятно, что такой игрок попадает в состав, когда здоров. Для него важно получить эту практику, он сыграл достаточно много, был самым острым игроком в составе «Звёзд», остро сыграл в атаке. Это радует. Самое главное – хочется пожелать ему здоровья, потому что только с богатырским здоровьем можно играть в хоккей. Пожелаем ему больше не получать микротравм», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.