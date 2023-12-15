Александр Овечкин установил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ

Сегодня, 15 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Филадельфии Флайерз». Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0 — ОТ, 1:0 — Б) в пользу хозяев льда.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл, Том Уилсон и Дилан Строум. Российский нападающий Александр Овечкин принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

Капитан «Вашингтона» продлил свою безголевую серию до 11 матчей. Таким образом 38-летний форвард установил новый личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.

Напомним, антирекорд Овечкина по этому показателю в рамках одной регулярки был установлен в феврале-марте 2017 года (10 матчей). В нынешнем сезоне российский форвард сначала повторил этот антирекорд, а теперь впервые в карьере остался без голов в 11 встречах подряд.