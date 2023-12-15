«Коламбус» установил новый рекорд НХЛ, одержав необычную победу в матче с «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

«Мэйпл Лифс» уступали со счётом 0:5 после 40 минут игры, но забросили пять шайб в третьей двадцатиминутке, сумев перевести матч в овертайм, где победу «Коламбусу» принёс форвард Кент Джонсон. Таким образом «Блю Джекетс» стали первым клубом в истории лиги, выигравшим матч после потери преимущества в пять шайб в третьем периоде.

Вообще же «Коламбус» стал шестой командой в истории НХЛ, одержавшей победу после потери преимущества в пять шайб по ходу матча в целом. Ранее такое достижение в актив записали «Детройт Ред Уингз» (1968 год, 7:5 с «Бостон Брюинз» после 5:0 и 5:5), «Чикаго Блэкхоукс» (1984, 6:5 с «Сент-Луис Блюз» после 5:0 и 5:5), «Лос-Анджелес Кингз» (1986, 9:7 с «Ванкувер Кэнакс» после 5:0 и 7:7), «Эдмонтон Ойлерз» (1989, 7:6 с «Лос-Анджелесом» после 5:0 и 6:6) и «Квебек Нордкис» (1992, 8:7 ОТ с «Сан-Хосе Шаркс» после 6:1 и 7:7).