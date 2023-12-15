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Никита Кучеров первым в текущем сезоне НХЛ достиг 50 очков

Никита Кучеров первым в текущем сезоне НХЛ достиг 50 очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своей площадке «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой гостей со счётом 7:4.

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Таким образом, россиянин стал первым игроком в текущем сезоне НХЛ, кому покорилась отметка в 50 набранных очков. На счету Кучерова теперь 20 голов и 30 результативных передач в 30 матчах.

Ближайшим преследователем Кучерова является форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер, на счету которого 43 очка. В следующем матче «Тампа» встретится с «Калгари» 17 декабря.

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