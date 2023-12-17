Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент ФХР подвёл итоги Кубка Первого канала

Президент ФХР подвёл итоги Кубка Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги Кубка Первого канала, где победу одержала сборная «Россия 25».

«Предновогодний международный турнир по хоккею – это наша национальная традиция. Каждый год перед сборной стоит одна задача: выиграть на глазах своих болельщиков и при этом показать наш фирменный атакующий хоккей. На этот раз удалось выполнить обе задачи. Три победы в трёх встречах, зрелищная игра команды, много ярких комбинаций, опасных бросков и заброшенных шайб. Все молодцы, итоги и впечатления от турнира – только положительные.

Санкт-Петербург – один из самых хоккейных городов нашей страны, и мы не сомневались, что на Кубке Первого канала наших хоккеистов ждет отличный приём. В итоге так и получилось. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли на арену поддержать команду вживую. На трибунах была великолепная атмосфера, настоящий праздник. Зрители вдохновляли «Россию 25» на яркую эмоциональную игру. На международных матчах нашей команды был полный дворец. Я доволен хоккейной атмосферой в Санкт-Петербурге.

Стоит ли и дальше продолжать проводить этот турнир в разных городах, а не только в Москве? Федерация хоккея России уделяет особое внимание расширению географии международных матчей с участием наших команд. Мы стараемся, чтобы жители самых разных хоккейных регионов нашей страны получили возможность увидеть такие игры вживую, прийти на арену и поболеть за сборную. За последние два года провели международные матчи уже в пяти городах – помимо Петербурга, выступали в Красноярске, Туле, Челябинске, Сочи. Будем рассматривать разные варианты, есть список городов-кандидатов на приём весенних матчей сборной. Что касается Кубка Первого канала — 2024, то решение будем принимать позднее – ведь до следующего турнира ещё целый год», — сказал Третьяк «Чемпионату».

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
17 декабря 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Казахстан
0:1 Михайлис (Гатиятов) – 06:33 (5x5)     1:1 Сафонов (Конюшков, Хайруллин) – 13:29 (5x4)     1:2 Бекетаев (Муратов, Омирбеков) – 20:28 (5x4)     2:2 Глотов (Зыков, Конюшков) – 29:57 (5x5)     3:2 Соркин (Сафонов, Никишин) – 32:43 (5x5)     4:2 Зыков (Хайруллин, Карпухин) – 34:23 (5x5)     5:2 Зыков (Глотов, Хайруллин) – 42:04 (5x5)    
Материалы по теме
Идеальный результат. «Россия 25» завоевала Кубок Первого канала, выиграв три матча кряду!
Идеальный результат. «Россия 25» завоевала Кубок Первого канала, выиграв три матча кряду!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android