Президент ФХР подвёл итоги Кубка Первого канала

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги Кубка Первого канала, где победу одержала сборная «Россия 25».

«Предновогодний международный турнир по хоккею – это наша национальная традиция. Каждый год перед сборной стоит одна задача: выиграть на глазах своих болельщиков и при этом показать наш фирменный атакующий хоккей. На этот раз удалось выполнить обе задачи. Три победы в трёх встречах, зрелищная игра команды, много ярких комбинаций, опасных бросков и заброшенных шайб. Все молодцы, итоги и впечатления от турнира – только положительные.

Санкт-Петербург – один из самых хоккейных городов нашей страны, и мы не сомневались, что на Кубке Первого канала наших хоккеистов ждет отличный приём. В итоге так и получилось. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли на арену поддержать команду вживую. На трибунах была великолепная атмосфера, настоящий праздник. Зрители вдохновляли «Россию 25» на яркую эмоциональную игру. На международных матчах нашей команды был полный дворец. Я доволен хоккейной атмосферой в Санкт-Петербурге.

Стоит ли и дальше продолжать проводить этот турнир в разных городах, а не только в Москве? Федерация хоккея России уделяет особое внимание расширению географии международных матчей с участием наших команд. Мы стараемся, чтобы жители самых разных хоккейных регионов нашей страны получили возможность увидеть такие игры вживую, прийти на арену и поболеть за сборную. За последние два года провели международные матчи уже в пяти городах – помимо Петербурга, выступали в Красноярске, Туле, Челябинске, Сочи. Будем рассматривать разные варианты, есть список городов-кандидатов на приём весенних матчей сборной. Что касается Кубка Первого канала — 2024, то решение будем принимать позднее – ведь до следующего турнира ещё целый год», — сказал Третьяк «Чемпионату».