Идеальный результат. «Россия 25» завоевала Кубок Первого канала, выиграв три матча кряду!

К заключительному матчу Кубка Первого канала – 2023 сборная «Россия 25» подошла на первом месте в турнирной таблице. Команда Романа Ротенберга последовательно переиграла «Звёзд и ВХЛ» (5:2) и сборную Беларуси (5:3), дважды подряд решив исходы матчей в заключительной двадцатиминутке. Для завоевания титула на домашнем турнире российской сборной в воскресенье, 17 декабря, достаточно было не проиграть Казахстану в основное время.

В свою очередь, находившихся на третьей строчке в таблице и имевших в своём активе одну победу в двух встречах подопечных Галыма Мамбеталиева, наоборот, устраивала исключительно победа в основное время. В этом случае именно представители Казахстана покидали бы Санкт-Петербург в статусе обладателя КПК-2023, так как при равенстве очков они опередили бы россиян за счёт победы в личной встрече.

Учитывая максимально ответственное отношение главного тренера «России 25» к, в общем-то, выставочному соревнованию, неудивительно, что в третьем матче подряд место на последнем рубеже занял голкипер СКА Никита Серебряков. 28-летний вратарь не получил ни одного дополнительного выходного, столкнувшись с максимально возможной нагрузкой на турнире.

А вот для нападающего «Торпедо» Василия Атанасова турнир оказался завершён досрочно. К огромному сожалению, один из самых прогрессирующих хоккеистов КХЛ получил сотрясение мозга в концовке вчерашнего матча с Беларусью после пропущенного удара в голову в исполнении Максима Сушко, вследствие чего выбыл из строя на некоторый срок.

Начало встречи сложилось в пользу казахстанских хоккеистов, открывших счёт на седьмой минуте первого периода. Накануне нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Михайлис набрал 3 (1+2) очка во встрече со «Звёздами и ВХЛ», а теперь забил и в матче с «Россией 25». Артур Гатиятов от борта сделал пас в центр, Михайлис подхватил шайбу и бросил из-под защитника точно в дальний угол, застав врасплох Серебрякова.

Никита Бояркин и Илья Сафонов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Хозяева отыгрались за шесть минут до перерыва, использовав большинство. Сначала гостям удалось отбиться в формате «три на пять», но при игре «четыре на пять» казахстанцам выстоять уже не получилось. Илья Сафонов расположился на пятаке и подставил клюшку под наброс Богдана Конюшкова от синей линии — шайба влетела под перекладину. Стоит заметить, что для отметившегося результативной передачей 20-летнего Конюшкова этот матч стал первым на турнире. В первых двух встречах Богдан участия не принимал.

Своим реализованным большинством ответила и сборная Казахстана. Пауза на перерыв разделила на две части удаление защитника «России 25» Александра Елесина. С первой частью меньшинства россиянам справиться удалось, а вот со второй уже не вышло. После броска защитника гостей Адиля Бекетаева шайба угодила в клюшку Марата Хайруллина и срикошетила в цель, благодаря чему сборная Казахстана второй раз в матче повела с преимуществом в одну шайбу.

Вообще, отыгрываться на турнире в Санкт-Петербурге «России 25» было не привыкать. С подобной ситуацией хозяева КПК-2023 сталкивались в каждом из своих матчей: со «Звёздами и ВХЛ» подопечные Ротенберга отыгрались с 0:1, с Беларусью – с 0:1, 1:2 и 2:3, с Казахстаном ещё в первом периоде отыгрались с 0:1. После пропущенного гола от Бекетаева россиянам надо было отыгрываться с 1:2. С этой задачей мог справиться Михаил Воробьёв, но голкипер гостей Никита Бояркин совершил спасение.

Ровно в середине второго периода завершился выходной Александра Никишина. В первой половине матча ведущий защитник СКА и «России 25» находился на скамейке, но на льду не появлялся. Однако непростой ход встречи всё-таки заставил Ротенберга бросить в матч одну из главных своих звёзд.

В шестой раз на турнире россияне отыгрались за 10 минут до перерыва – отличился Василий Глотов. Его одноклубник и партнёр по сборной Валентин Зыков промчался по правому флангу, бросил низом и затем сам же пытался добить с пятака, а Глотов с третьей попытки отправил шайбу в сетку. Ещё через несколько минут россияне впервые в матче вырвались вперёд – Максим Соркин после наброса от Сафонова совершил подставление и переправил шайбу в створ. Шайба угодила в щиток голкипера сборной Казахстана и юркнула в «домик».

А за пять с половиной минут до перерыва в ворота гостей влетела и четвёртая шайба. Марат Хайруллин совершил прокат за воротами, вывернул на штангу и выполнил прострел через пятак, который замкнул накативший Зыков. Шайбы Глотова, Соркина и Зыкова уложились в пятиминутный интервал. Нечто похожее «Россия 25» проделала в матче со «Звёздами и ВХЛ» в первый день турнира, когда команде Ротенберга также удался мощный отрезок, в ходе которого было забито три гола подряд.

Российская команда даже не собиралась уменьшать давление на ворота Бояркина и ещё до отправления в раздевалку могла несколько раз увеличивать преимущество в счёте. После двух периодов в активе голкипера сборной Казахстана значилось 33 отражённых броска против девяти у Серебрякова.

В третьем периоде хозяева спокойно довели матч до победного результата, забив ещё раз – дубль оформил Зыков (5:2). Три подряд волевые победы обеспечили «России 25» стопроцентный результат на Кубке Первого канала – 2023. Россияне завоевали титул на домашнем турнире впервые с 2020 года, когда он ещё проходил в традиционном формате в рамках этапа Евротура.